Евгений Цыганов представит свой режиссёрский кинодебют в РГБМ

27 марта 20:00 в конференц-зале Российской государственной библиотеки для молодёжи состоится встреча киноклуба «Бардо». Специальные гости – актёр Евгений Цыганов и продюсер Корней Рокотян. Кинематографисты представят короткометражные фильмы своего авторства.

Киноработа «Мятежный» Евгения Цыганова — это история о мужчине и женщине. Вернее, о мужском и женском. Две половины, которые ищут друг друга и не совпадают. Он — обычный парень из небольшого шахтёрского городка, она — дива из столичного артистического общества. Их встреча случайность. Их отношения обречены.

Кинолента «Memento» Корнея Рокотяна — элегическая фантазия, посвящённая испанскому поэту Федерико Гарсиа Лорке и его трагической гибели в ходе событий гражданской войны в Испании. Поэт был арестован и расстрелян в 1936 году. Авторы задаются вопросом, что произойдёт, если Поэт подвергнется мучительной расправе и исчезнет из мира? Ведь, если прав философ Ортега-и-Гассет, в лице Поэта мы теряем «переводчика человека в его разговоре с самим собой». Работа над фильмом началась в 1987 году в московской Киностудии при Дворце пионеров на Ленинских горах, когда группа учеников, вдохновившись творчеством Лорки, приступила к съёмкам короткометражного кинофильма, и была завершена Корнеем Рокотяном в 2021 году.

Объединяет эти фильмы особое поэтическое отношение к творчеству и к языку кино, в частности, которым пронизаны обе ленты. Что такое поэзия в кино? И каково её место в современном мире? Это и станет главной темой нашей встречи, на которой зрители смогут задать любые вопросы авторам и поделиться впечатлениями об увиденном.

Модератором беседы выступит руководитель киноклуба «Бардо» Алим Велитов.

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