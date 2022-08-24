Евгения Добровольская, Фёдор Тарасов и Вячеслав Ольховский представят в Дмитрове культурный проект «Классика: история и современность»

27 августа 2022 года в Дмитрове состоится III этап культурного проекта «Классика: история и современность». Организаторы мероприятия: Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Росконцерт», Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Администрации Дмитровского городского округа, Управление культуры, туризма и работы с молодежью Администрации Дмитровского городского округа, ООО «КиноФокус».

27 августа в 12:00 на Советской площади состоится концерт «Мы желаем счастья вам», приуроченный ко Дню города Дмитров. В его программе прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов: Фёдора Тарасова (бас) и Вячеслава Ольховского (баритон), партия фортепиано – Виктория Пфистер.

В 17:00 в Дмитровском драматическом театре «Большое гнездо» (г.Дмитров, ул. Загорская, 64) пройдет спектакль о любви «Такие разные мы…». Истории известных поэтических тандемов языком стихов, посвященных друг другу, расскажет народная артистка РФ Евгения Добровольская. Марина Цветаева и Борис Пастернак, Анна Ахматова и Николай Гумилев, Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, Евгений Евтушенко и Бэлла Ахмадулина – их стихи складываются в целый калейдоскоп историй. А пары образуют между собой странные и порой неожиданные переплетения судеб.

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