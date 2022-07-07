Евгения Лоза превратилась в няню-пенсионерку

В Подмосковье закончились съемки мини-сериала «Возраст счастья» для канала ТВ Центр, где актриса примерила на себя необычную роль.

Ее героиня — школьная учительница Мария Попова, попавшая в сложную финансовую ситуацию. Она откликается на вакансию няни в состоятельной семье Ирины и Евгения Кожевниковых. Однако, у этой вакансии есть условие: няня должна быть пенсионеркой, а Марии всего сорок лет… Прибегнув к помощи подруги-визажиста, она притворяется бабушкой и получает работу. Быстро становится незаменимой, а параллельно вызывает глубокие чувства у их соседа – военного летчика на пенсии, шестидесятилетнего Ивана Алексеевича (его играет Дмитрий Фрид). Но возникает делема — как ответить на влюбленность, если ты обманываешь всех, кто тебе доверяет?

Для роли Евгении пришлось примерить совершенно новый для себя образ – короткий темный парик, очки, грим, длинные юбки и полностью закрытые блузы. С первого взгляда, увидев ее, было сложно догадаться, что это Лоза. Но между дублями ее выдавал веселый смех и широкая улыбка. По словам актеров, смех и юмор на съемочной площадке присутствовали постоянно, на протяжении всего съемочного процесса. И, благодаря этому, съемки прошли легко и в очень комфортной обстановке.

Помимо Евгении и Дмитрия в съемках приняли участие Мария Сёмкина, Алексей Фатеев и Екатерина Соломатина. Режиссером стал Юрий Лейзеров. Его актеры вспоминают с особой теплотой, благодаря за совместную работу. Некоторые сотрудничают с ним уже не в первый раз. Так, Алексей Фатеев снимался у Юрия в нескольких картинах.

— Мы очень дружны, и мне кажется, что мы предельно понимаем друг друга. Работа с ним — это всегда счастье. Это всегда невероятная глубина, душа, предельная откровенность, искренность и доверие друг другу. Я очень благодарен нашему знакомству, нашей дружбе, за то, что в моей жизни случилась однажды встреча с Юрой как с режиссером, как с человеком. С ним очень комфортно! Я благодарен Марии Семкиной, которая играет мою супругу. Было большим счастьем познакомиться и поработать вместе. Был рад совместной работе и с Женей Лозой, Димой Фридом, нашими кинодетьми Марией и Мишей. И мы все с нетерпением ждем встречи на экранах!, — говорит Алексей.

Премьера «Возраста счастья» запланирована на канале ТВЦ на осень.

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