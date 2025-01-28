Евгения Лясникова в Третьяковской галерее открыла двери в мир эстетического восприятия

23 января в залах Союза художников России в Новой Третьяковке торжественно открылась персональная выставка «Искусство в глазах смотрящего» Евгении Лясниковой. Атмосфера зала наполнилась волнением, когда зрители, следуя за своими ощущениями, начали исследовать уникальные работы художницы, выполненные в технике холст в холсте. Каждый экспонат стал окном в мир впечатлений, побуждая к размышлениям и внутреннему диалогу.

Выставку посетили: помощник президента Владимир Мединский, Председатель Союза Художников России Андрей Ковальчук и другие. Михаил Барщевский сообщил, что лично знаком с Евгенией, она написала несколько его портретов.

В произведениях Евгении Лясниковой сливаются величие и гордость, солнечный свет и полночь, человеческое и божественное. Берёзы и спелые колосья, выразительные крестьянские лица, герои еврейского цикла, хрупкие бабочки, ангелы и Будда, благородные седины пожилых людей с царственной Инной Чуриковой в одной из её ролей – художница виртуозно объединяет противоположности и подчеркивает игру контрастов. Каждое её полотно замирает в глазах зрителей, приглашая их погрузиться в эмоции и зарядиться энергией. Искусство Евгении многогранно и многообразно – от традиционных кистей до объёмных иронических работ. Она мастерски превращает тривиальные предметы в арт-объекты. Свет, который она несёт, привлекает всех, делая мир добрее и светлее, что и есть подлинный смысл искусства.

Зрители также смогли увидеть произведения учеников Евгении, вдохновлённых её энергией и мастерством. Экспозиция демонстрирует, как искусство способен соединять поколения, обогащая восприятие и открывая новые горизонты. С каждым взглядом на картины звучит не только индивидуальная история художника, но и история зрителя.

Выставка представляет собой поистине уникальный опыт визуального обмена, где искусство становится пространством для глубоких чувств и размышлений. Экспозиция продлится до 1 февраля, и каждый найдёт здесь что-то своё.

Фото © Алена ХМЕЛЮК