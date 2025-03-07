Евгения Медведева сыграет саму себя в новом ситкоме ТНТ «Универ. Молодые»

Для Медведевой – двукратной чемпионки мира и Европы, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр по фигурному катанию это не первый опыт работы в кино. Ранее она принимала участие в сериале «Последний аксель», где сыграла камео и выступила консультантом по фигурному катанию. Кроме того, зрители ТНТ уже видели её в спортивно-интеллектуальном шоу «Вызов» и проекте «Звёздные танцы», где она выступала в паре с известным танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Однако съёмки в проекте «Универ. Молодые» стали для неё первым опытом многодневной работы в комедийном сериале.

В «Универе» Евгения сыграет саму себя, но с неожиданной ноткой. Её образ в сериале будет гипертрофированным: зрители увидят «звёздную» версию Медведевой — популярную, капризную и избалованную вниманием.

«Да, это камео, но я в этом сериале не похожа на себя в жизни. Моя героиня — немного зазвездившаяся Женя Медведева, самая популярная девочка. Конечно, в реальности я так себя не веду! (Смеётся.) Но было очень интересно взглянуть на себя в таком утрированном формате», — поделилась фигуристка.

По словам Евгении, предложение продюсеров появиться в «Универе. Молодые» стало приятным сюрпризом, и она сразу согласилась на съёмки.

«Оригинальный «Универ» я, конечно, помню. Это культовый сериал, который столько лет радовал зрителей. Когда появилась возможность стать частью этой истории — я ни минуты не сомневалась».

Новый вызов — новый опыт

Съёмки в ситкоме стали для Медведевой вызовом, ведь это её первая серьёзная роль в многосерийном комедийном проекте.

«Это мой не первый опыт работы в сериале, но в комедийном масштабном проекте я ранее точно не участвовала. Первый раз, когда у меня было несколько съёмочных дней подряд. Конечно, я понимаю, что могла где-то ошибаться, но ведь это тоже часть процесса. Я уверена, что буду вспоминать этот опыт с теплотой — и, возможно, с лёгкой самоиронией».

Работа в кино требует другой подготовки, чем выступления на льду или в ледовых шоу, где Медведева перевоплощалась в разные образы — от Кармен до Шахерезады. Поэтому она серьёзно подошла к процессу и занималась с педагогом по актёрскому мастерству.

«Всему нужно учиться, если тебе это действительно интересно. А мне роли в кино и сериалах точно интересны».

«Универ. Молодые» — свежий взгляд на студенческую жизнь

Новый сериал ТНТ «Универ. Молодые» станет продолжением легендарной франшизы и расскажет о новом поколении студентов, которые заселяются в знаменитое общежитие МВГУ. Они столкнутся со всеми классическими проблемами студенческой жизни, но теперь — в реалиях соцсетей, доставки и стендапа.

Зрителей ждёт встреча с любимыми героями: ректором Зуевым, помощником коменданта Киселём, преподавателем Викой Бобр, а также Кузей, который теперь стал миллионером и привозит в университет свою младшую сестру.

В главных ролях — Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив. В новом ситкоме появятся не только герои, покорившие аудиторию в предыдущих сезонах, и новые актёры, а также настоящие звёзды из других областей.

Производством сериала занимается Norm Production по заказу Comedy Club Production.