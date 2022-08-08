Еврейский музей и центр толерантности объявляет набор на шестой сезон кураторской школы Avant-Garde LAB

В октябре 2022 года в Центре авангарда Еврейского музея при участии «Энциклопедии русского авангарда» стартует 6-й сезон кураторской школы для молодых исследователей по изучению кураторских практик Avant-Garde LAB. Главная тема нового сезона — движение авангарда из центров его создания в регионы и обратно. Результатом обучения станет создание коллективного кураторского проекта на основе материала исторического авангарда.

Обучение будет проходить в формате лаборатории-интенсива с участием исследователей авангарда, музейных специалистов, кураторов и арт-менеджеров. Четыре недели курса делятся на два двухнедельных блока:

разработка кураторской концепции;

оформление проекта.

Задача студентов — выработать за время обучения общую идею и, отталкиваясь от конкретного исторического материала, превратить ее в кураторский проект. Итогом станет защита коллективного проекта перед экспертным жюри, включающим директоров музеев, а также авторитетных специалистов в сфере исследования русского авангарда, его теории и выставочных практик. Мастером курса выступит Игорь Смекалов — доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Третьяковской галереи, куратор выставок, автор монографий об Иване Кудряшове, Сергее Калмыкове, группе УНОВИС в Оренбурге.

Обучение в школе бесплатное. Набор проходит на конкурсной основе. Для участия кандидату необходимо прислать на рассмотрение заявку, содержащую следующие документы (в виде отдельных файлов):

CV (не более одной страницы);

портфолио — при наличии реализованных художественных или кураторских проектов, в том числе учебных;

мотивационное письмо — краткое эссе о том, как кандидат видит актуальные задачи изучения движения авангардного искусства из центра в регионы и из регионов в центр, а также что для него/нее лично представляет наибольший интерес в разработке коллективного кураторского проекта.

Документы принимаются в формате doc, docx и pdf. Названия файлов должны иметь следующий формат: CV_Фамилия_Имя, Portfolio_Фамилия_Имя, ML_Фамилия_Имя.

Заявки принимаются до 12 сентября 2022 года на почту ec_reg@jewish-museum.ru. В теме письма необходимо указать: «Заявка на поступление в кураторскую школу».

Первый сезон Avant-Garde LAB стартовал в 2018 году. Многие выпускники школ выросли в ведущих сотрудников музеев и реализуют собственные выставочные проекты, среди них Марк Акопян (МУАР), Елена Желудкова (МУАР), Игорь Волков (ММОМА) и другие. Экспертный совет школы возглавляют ведущие специалисты по искусству авангарда: Андрей Сарабьянов, Наталия Автономова, Игорь Смекалов, Ирина Пронина и другие.

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