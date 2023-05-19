Еврейский музей и центр толерантности открывает новую интерактивную инсталляцию «Талмуд»

23 мая в постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности пройдет официальное открытие новой интерактивной инсталляции «Талмуд». Проект посвящен важнейшему своду правовых и религиозно-этических положений иудаизма и реализован благодаря поддержке Йегуды и Хаи-Тамар Давыдовых.

Согласно иудейской традиции, вместе с Письменным Законом – Торой – на горе Синай Моисей получил и Устный Закон, объясняющий, как выполнять данные ему предписания. Многие века законоучители разъясняли и толковали слова Библии, а затем устно передавали эти знания ученикам. Опасность, что сделанные выводы могут быть утрачены, стала причиной создания всеобъемлющей письменной компиляции рассуждений о законах иудаизма – Талмуда. Новая инсталляция позволит не только подробнее узнать об истории его появления, но и понять, почему Тора такой всеобъемлющий текст. Первые разделы инсталляции посвящены наиболее важным темам, связанным с талмудической традицией: из каких сводов законов состоит Талмуд, как он структурирован и как принято изучать и читать священный текст. В интерактивном формате посетители также получат представление о самых известных комментаторах Талмуда, сложностях его перевода на мировые языки и многовековой полемике, которая велась вокруг текста.

Инсталляция основана на видеороликах, где представлены диалоги двух мальчиков – они задают друг другу вопросы и рассуждают на темы, связанные с Талмудом. Выбранный формат демонстрирует традиционный метод изучения Талмуда в паре под названием «хеврута», который подразумевает не только чтение текста, но и его обсуждение. Выбрать темы диалогов посетители смогут в центральном меню инсталляции.

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