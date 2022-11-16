20 ноября Еврейский музей и центр толерантности отметит 10-летие. К своему юбилею музей подготовил для гостей специальную праздничную программу: с 12:00 до 22:00 здесь пройдут обзорные и тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, игры, творческие занятия для детей и инклюзивная программа. На протяжении всего дня вход для посетителей на постоянную экспозицию и выставки будет свободным.

Кульминацией вечера станет концерт группы Acid Hasid. Коллектив несет миру неиссякаемую энергию корневой музыки: еврейской, русской, балканской, цыганской. На сцене золотой состав группы «Добраночь» звучит как изысканный арт-проект, в клубе или на фестивале музыканты завораживают публику танцевальными ритмами, а спустившись со сцены превращаются в фееричный карнавальный оркестр.

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