Ежегодная акция «Ночь искусств – 2022» в Москве

Ежегодная акция «Ночь искусств — 2022» пройдет в Москве 4 и 5 ноября. Десятая акция посвящена классическому искусству и культуре многонациональной России.

Приближается десятая, юбилейная всероссийская акция «Ночь искусств». Традиционно учреждения Департамента культуры города Москвы подготовили к этой дате обширную программу. 4 и 5 ноября москвичи и гости столицы станут участниками музыкальных, театральных, художественных проектов. В Год культурного наследия народов России акция «Ночь искусств» посвящена русской культуре, русскому классическому искусству, объединяющему поколения и народы.

Акция «Ночь искусств», все более популярная с каждым годом, стартует в День народного единства. В этом году свои двери для участников акции откроют концертные залы, музеи, галереи, библиотеки и многие культурные центры, а всего более 200 городских площадок. Для москвичей и гостей столицы пройдут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, мастер-классы, поэтические встречи, литературные балы.

В столице «Ночь искусств» пройдет одновременно в двух форматах – в традиционном формате культурно-массовых мероприятий с приглашением зрителей и в режиме онлайн. Это даст возможность москвичам и гостям города приобщиться к искусству в полном объеме, ведь девиз акции: «Мы едины!».

Главными площадками акции станут Московский концертный зал «Зарядье», кинотеатр «Космос» и МГВЗ «Новый Манеж».

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