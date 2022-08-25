Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в Москве 27 августа

В столице 27 августа в седьмой раз пройдет акция «Ночь кино». Всех желающих приглашают на бесплатные показы отечественных и зарубежных фильмов в кинотеатрах сети «Москино» и на экранах в знаковых местах города. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, всего будет задействовано более 120 культурных площадок. Сеансы пройдут с 12 дня до часа ночи. Записаться на них можно на сайте мероприятия.

«В этом году основную программу культурной акции “Ночь кино” посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. В кинотеатре “Художественный” для москвичей и туристов подготовили концерт с песнями из его фильмов, а сеть “Москино”, музей-заповедник “Коломенское” и другие участники проведут показы его картин. Всего к акции присоединятся больше 120 площадок, в том числе парки. Там можно будет послушать лекции, посмотреть игровые и документальные ленты», — отметила Наталья Сергунина.

Ретроспективу фильмов Рязанова зрители смогут увидеть сразу на нескольких центральных площадках — в кинотеатрах сети «Москино» («Космос», «Салют»), киноклубе «Эльдар», кинозале «Иллюзион», Российской государственной библиотеке. На большие экраны вернутся картины «Зигзаг удачи», «Дайте жалобную книгу!», «Старики-разбойники», «Девушка без адреса», «Человек ниоткуда».

Юбилею со дня рождения режиссера также посвятят несколько специальных показов с 35-миллиметровой кинопленки. В музее-заповеднике «Коломенское» можно будет посмотреть комедию «Невероятные приключения итальянцев в России». В лектории Зоологического музея МГУ — фильм «Гараж». В музее «Автомобили мира» на территории завода «Кристалл» — картину «Берегись автомобиля».

В кинотеатрах сети «Москино» («Искра», «Сатурн», «Тула» «Космос», в том числе на летних площадках «Сокольники» и «Фили»), а также в Третьяковской галерее на Крымском Валу будет представлена эксклюзивная программа, в которую вошли не только ленты, участвовавшие в конкурсных программах различных фестивалей, но и жанровые и авторские картины последних лет из разных стран. Фильмы из Таиланда, Монголии, Кубы, Китая и Вьетнама стали у себя на родине лидерами проката. Показы будут сопровождаться вступительными лекциями киноведов и журналистов.

В рамках программы «Не пропустите» в кинотеатре «Спутник» (сеть «Москино») пройдет специальный показ документального фильма «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Зрители увидят редчайшие снимки первого космонавта из исторического фотоархива информагентства и узнают историю их создания. После показа состоится обсуждение с продюсером картиныЕкатериной Титовой.

Документальная программа «Познавая белый свет» представит зрителям ленты об уникальной природе регионов России. Показы пройдут в кинотеатрах «Москино» («Салют», «Вымпел», «Тула») и Музее Победы. «Марафон короткого метра» познакомит гостей акции с лучшими короткометражными фильмами фестиваля Moscow Shorts («Музеон» и «Салют»). Зрители также увидят программу «Первый сеанс» — сборник коротких работ студентов московских киношкол («Салют»).

Для детей подготовлена анимационная программа памяти художника-мультипликатора Леонида Шварцмана. А Министерство культуры России и Фонд кино традиционно покажут в московских кинотеатрах, парках, культурных центрах и библиотеках самые популярные отечественные фильмы этого года: «Чемпион мира» Алексея Сидорова и «Пара из будущего» Алексея Нужного.

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