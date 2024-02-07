Ежегодная февральская конференция состоялась на журфаке МГУ

5-6 февраля на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова состоялась научно-практическая конференция «Журналистика в 2023 году: творчество, профессия, индустрия». Конференция традиционно проходит в феврале в преддверии весеннего семестра и в этом году была посвящена современным проблемам теории и практики журналистики.

Конференция началась с пленарного заседания, на котором выступили директор Высшей школы журналистики СПбГУ Анатолий Степанович Пую, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты» Руслан Юрьевич Новиков и глава редакционной коллегии информационного агентства URA.RU Михаил Сергеевич Вьюгин. Модерировала пленарное заседание декан факультета журналистики МГУ, профессор, академик РАО Елена Леонидовна Вартанова.

Программа конференции включала тематические круглые столы, секции и дискуссии, в которых приняли участие ведущие медиаменеджеры, журналисты и ученые из образовательных центров России и зарубежных стран. Тематика обсуждаемых вопросов была разнообразна и охватывала проблемы использования искусственного интеллекта в практической журналистской деятельности, профессиональной этики журналиста в эпоху неопределённости, в также вызовы, стоящие перед журналистским образованием в эпоху больших данных и многие другие. Для участия в конференции было подано свыше 700 тезисов выступлений.

В рамках конференции на базе старейшего в России факультета журналистики состоялось заседание учебно-методического совета по направлению «Журналистика». На заседании УМС по журналистике, объединяющем более 150 факультетов и отделений журналистики страны, участники обсудили текущие вопросы развития высшего образования по направлению подготовки «Журналистика».

В рамках мероприятия состоялось открытие персональной выставки российского фотожурналиста, лауреата многих международных фотоконкурсов, почётного члена Союза фотохудожников России, преподавателя кафедры фотожурналистики и технологий СМИ Владимира Юрьевича Вяткина «Фотография – энергия жизни», приуроченная к 270-летию Московского университета.

Фото – Юлия ЛИЦОВА