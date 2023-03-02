Ежегодная национальная премия «Событие года»

14 и 15 марта 2023 года пройдёт деловая программа Ежегодной национальной премии «Событие года».

Участие в премии - лучший способ, чтобы профессиональное сообщество узнало о вас и о вашем проекте. Получите признание всей отрасли на самой престижной премии событийной индустрии! А сама премия «Событие года» - это высшая награда для профессионалов событийной индустрии. Компании, попадающие в шорт-лист - это звезды индустрии.

В 2023 году статусная премия «Событие Года» состоится в одиннадцатый раз. За эти годы премия обрела аудиторию и известность среди профессионалов событийной индустрии. Премия традиционно выявляет лучшие практики в России, охватывающие все форматы мероприятий. Позволяет определить трендсеттеров и дать заслуженное признание их достижениям.

Целью премии является повышение значимости событийной индустрии как отрасли, способствующей развитию креативной экономики РФ.

Премия проходит при поддержке Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС.

Напомним, что 16 марта состоится Гала-вечер и Церемония награждения победителей.

Ознакомиться с шорт-листом участников премии можно по предоженной ссылке. Подробности и билеты на сайте премии .

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