14 июля 2022 год в Усадьбе Тайны Рублева состоится Ежегодный Бизнес-форум и Премия 2022 «FAIR BUSINESS AWARDS».

«FAIR BUSINESS AWARDS» — это НОВЫЙ ФОРМАТ нетворкинга: БИЗНЕС-ФОРУМ и ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ среди бизнесменов, владельцев франшиз, собственников крупного производства, а так же индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса.

ЦЕЛЬ ПРЕМИИ — выявить самых достойных предпринимателей и бизнесменов в сфере инвестиций, красоты, спорта, моды и наградить их почётными титулами и подарками от спонсоров.

Участник премии заявляет о себе, презентует свой бизнес, ориентированный на качественную платёжеспособную аудиторию, ПОЛУЧАЕТ ПРЕМИЮ и почётный ТИТУЛ.

Участников ожидают СПОНСОРСКИЕ ПОДАРКИ.

Участнику предоставляется ОТВЕТНОЕ СЛОВО для всех присутствующим в зале (необходимо подготовить выступление).

На площадке присутствуют представители СМИ, не забудьте подготовиться к интервью.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

АртМосковия в числе информационных партнёров премии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.