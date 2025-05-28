Фаина Раневская – мистическая судьба великой актрисы

Фаину Раневскую полюбили за роли в фильмах «Золушка», «Мечта», «Пышка», «Подкидыш». Успех этих картин невозможно представить без легендарных цитат: «Муля, не нервируй меня!» и «Жалко — королевство маловато: развернуться негде!»

В Театр Моссовета на Раневскую было не достать билетов. Посмотреть на любимую актрису люди приезжали из разных уголков страны. Её талантом восхищались не только простые зрители, но и первые лица государств. Фаина получила уточненное гимназическое воспитание — обучалась языкам и музыке. Но могла выругаться виртуознее любого сапожника. Она обладала невероятной энергией и внутренней силой. При этом женщина была глубоко несчастным человеком.

Фанни Фельдман родилась в Таганроге в семье богатого купца. Мама увлекалась музыкой, театром и литературой. Тяга к искусству передалась и дочери. В доме всегда было шумно и многолюдно, но маленькая Фанни с самого детства чувствовала себя одинокой. Девочка заикалась и стеснялась разговаривать, живому общению предпочитала книги. Она почти не общалась со сверстниками и придумала себе занятие – присматривалась к окружающим, повторяла их мимику и жесты, потом начала посещать театральную студию. Когда Фанни объявила о решении стать актрисой, отец был в гневе: он посоветовал дочери посмотреть на себя в зеркало — ну куда ее возьмут с таким высоким ростом и непривлекательной внешностью.

После семейной ссоры девушка собрала вещи и уехала в Москву, далее в Крым, где поступила в один из провинциальных театров. Через несколько лет ей удалось добиться своего и вернуться в столицу. Здесь же познакомилась с литературным бомондом и потеряла голову от любви к актеру. Вопреки всем правилам приличия сама позвала юношу на свидание. Избранник опоздал на два часа…

Путь к славе будущей любимицы миллионов был долгим. В кино дебютировала в 1934 году. Раневская сыграла госпожу Луазо в картине «Пышка». Настоящую известность актрисе принесла роль Розы Скороход в «Мечте». Её игрой восхитился президент США Франклин Рузвельт.

Всего на счету Фаины Георгиевны около 30 киноролей. Среди них нет главных, но народная любовь от этого не стала меньше.

Она всегда имела свое мнение – как играть ту или иную роль. Порой сама переписывала тексты реплик героинь. Авторитетов для актрисы не существовало. В споре могла крепко приложить любого собеседника.

В личной жизни лишь изредка случались счастливые периоды. Один из них – отношения с маршалом Федором Толбухиным. Статус и семейное положение мужчины не позволяли Раневской даже надеяться, чтобы открыто встречаться с возлюбленным.

Любимица публики выходила на сцену даже в преклонном возрасте. Понимала, без театра она не сможет.