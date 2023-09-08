Рассказываем о том, как факторинг стал спасательным кругом для малых и средних компаний-поставщиков в условиях кризиса. С помощью крупных факторов, таких как СберФакторинг, предприниматели получили стабильное финансирование оборотного капитала в необходимом размере и пережили бурю.

Проблема с получением кредитов для МСП

Деньги сложнее всего получить тогда, когда они больше всего нужны – закон рынка.

В период кризиса малые и средние компании-поставщики часто сталкиваются с нестабильностью финансовых потоков. Возросшие риски неоплаты, необходимость продлевать отсрочку платежей для своих клиентов ставит их в сложное положение, что приводит либо к кассовому разрыву, либо к потере клиентов и снижению оборота.

Потребность в постоянной поддержке растёт, а банки, наоборот, снижают лимиты овердрафтов и кредитных линий, ориентируясь на финансовые показатели компании. Получить разовый кредит ещё сложнее, так как кредиторы видят риски в увеличении кредитной нагрузки в кризисный период.

Что такое факторинг, и почему он остаётся доступным?

Факторинговые услуги направлены на оказание помощи поставщикам в ситуациях, когда контракты есть, а денег на выполнение обязательств недостаточно из-за того, что все клиенты платят с задержкой.

В отличие от банков, которые хотят получить обеспечение в виде активов, факторинговые компании (факторы) предоставляют финансирование в обмен на уступку права требования оплаты с покупателей.

Это работает так:

поставщик поставляет продукцию или услуги с отсрочкой платежа;

факторинговая компания передаёт поставщику большую часть стоимости поставки и принимает на себя право требовать оплату от покупателя;

покупатель производит оплату за поставку фактору на условиях, оговорённых в договоре поставки;

затем фактор перечисляет поставщику остаток стоимости поставки после вычета своей комиссии.

Факторы возвращают вложенные деньги за счёт оплаты от покупателя, а не ждут погашения долга от поставщика. Поэтому при одобрении финансирования они полагаются на способность покупателя вернуть долг, что делает финансовое положение поставщика менее критичным (при факторинге без права регресса).

Выходит, что поставщику достаточно иметь надежного крупного покупателя, чтобы повысить шансы на получение денег. Временное снижение оборота и потеря части клиентов повлияют на одобрение в меньшей степени.

Преимущества факторинга для поставщиков

Своевременное и стабильное финансирование. Можно получить деньги сразу после поставки, что обеспечивает постоянный денежный поток.

Отсутствие залога. Не нужно искать дополнительное обеспечение, чтобы пользоваться услугой.

Отсутствие долга. Деньги, полученные по факторингу, отражаются в бухгалтерской отчётности, как доход – факторинговое финансирование не увеличивает кредитную нагрузку, не влияет на кредитный рейтинг и не снижает ликвидность.

Снижение рисков. Факторинговые компании профессионально проверяют покупателей, что уменьшает вероятность неоплаты со стороны покупателей.

Нефинансовая поддержка. Можно передать контроль за дебиторской задолженностью фактору, чтобы повысить качество управления, сэкономить ресурсы и время.

В прошлом факторинговые услуги были ориентированы в основном на крупных производителей и поставщиков. Однако современный рынок факторинга стал более инклюзивным. Благодаря этому, всё больше малых и средних предприятий (МСП) могут использовать факторинг как ценный инструмент поддержки своего бизнеса в трудные времена.

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