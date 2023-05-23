Факультет МГУ продолжает сотрудничество с кинокомпанией «Марс Медиа»

В Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультете) МГУ имени М.В. Ломоносова на специалитете «Продюсерство» открыта специализация «Продюсер кино и телевидения». В рамках данной специализации факультет сотрудничает с кинокомпанией «Марс Медиа», которая является одним из партнёров. Кинокомпания проводит учебные курсы, куда входят лекционная программа, мастер-классы, стажировки и практика.

Активное участие в проекте принимают генеральный продюсер кинокомпании «Марс Медиа» Рубен Дишдищян и генеральный директор, продюсер Юлия Иванова. Руководители дали старт проекту на первой встрече со студентами, посвященной запуску проекта, и сегодня по-прежнему активно вовлечены в сотрудничество.

С сентября 2021 года по февраль 2023 года для студентов факультета прошла серия лекций и мастер-классов от продюсеров кинокомпании.

Продюсер кинокомпании, шоураннер, сценарист Дмитрий Шутко на серии встреч рассказал про основные этапы кино и сериального производства, планирование и подготовку к съемкам. Студенты узнали про то, как проводить анализ сценария, работать с календарно-постановочным планом и составлять производственный бюджет. В активе Дмитрия Шутко в качестве продюсера и сценариста - более 60 фильмов, теле- и кинопроекты для Первого канала, «Россия», компаний HBO, Paramount Pictures, Columbia Pictures.

Продюсер кинокомпании Нарек Матриросян познакомил студентов с девелопментом в кино - с чего нужно начинать продюсирование картины, как работать со сценарием и провел вместе со студентами разбор выбранных ими фильмов по сюжетам, жанрам и тематике.

Заместитель генерального продюсера по производству, продюсер, шоураннер, сценарист и режиссер Елена Денисевич продолжила тему «Сериалы. Девелопмент. От идеи до готового сценария». Фильмография Елены Денисевич насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и сериалов.

Режиссёр, автор сценариев, продюсер кинокомпании «Марс Медиа» Татьяна Ярмак в рамках проекта факультета «Интеллектуальный старт для будущих лидеров» познакомила студентов с важной и актуальной темой - этапами подачи заявки проекта на конкурс - как правильно заполнять заявку на грант, какие ошибки нельзя совершать и в чем разница между бюджетом, лимитом и генеральной сметой. Кроме того, рассказала студентам о том, как проходят питчинги проектов и как нужно к ним готовиться, чтобы получить максимальный балл на отборе.

Летом студентов факультета ждет ряд творческих встреч, посвященных введению в специальность. Затем начнутся творческие мастерские, где они смогут развить навыки продюсирования и пройти практику на съемочной площадке одного из проектов кинокомпании «Марс Медиа», съемки которого стартуют в августе этого года в Москве. Кинокомпания «Марс Медиа» более 10 лет занимается производством и продюсированием сериалов и полнометражных фильмов. В их портфолио такие известные проекты, как «Т-34», «Громкая связь», «Чики», «Золотая Орда», «Аритмия», «Великая» и многие другие.

«Наш факультет уже второй год активно взаимодействует с кинокомпанией «Марс Медиа». Сотрудничество включает в себя лекции и мастер-классы с участием продюсеров, сценаристов, шоураннеров, режиссёров монтажа, операторов и других специалистов кинокомпании, а также стажировку и практики. Возможность постоянного общения с такими уникальными людьми, авторитетными профессионалами, практиками – одна из важных задач факультета. Выпускник, безусловно, должен получить необходимые теоретические знания, но доминанта его подготовки – приобретение практического профессионального мастерства. Ведь и продюсеры и управленцы должны ориентироваться во всём комплексе вопросов, связанных с развитием и функционированием кино- и сериального производства. И только на практике у студентов есть уникальная возможность отточить своё мастерство. Особую благодарность хочу выразить генеральному продюсеру «Марс Медиа» Рубену Дишдищяну за его отклик и поддержку проекта, а также генеральному директору Юлии Ивановой за то, что она успешно его курирует», - подчеркнула декан факультета, профессор Елена Халипова.

«Наша киноиндустрия стремительно развивается, растет спрос не только на контент, но и на специалистов разного профиля кинопроизводства. Очень важно, чтобы таких специалистов становилось больше. Инициатива Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) МГУ имени М. В. Ломоносова с запуском практического курса по продюсированию нам кажется очень актуальной и своевременной. Наша кинокомпания рада быть частью этого образовательного процесса», - отметила генеральный директор «Марс Медиа» Юлия Иванова.

Фото - Татьяна ЯРМАК

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