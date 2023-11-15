Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова провел Пятнадцатые международные научные чтения

факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова в гибридном формате провел Пятнадцатые международные научные чтения в Москве «СМИ и массовые коммуникации–2023. Эпоха неопределенности в современных СМИ и журналистике: вызовы больших данных и искусственного интеллекта». В рамках конференции участники рассмотрели стратегии внедрения больших данных и инструментов искусственного интеллекта в профессиональные практики журналистов и редакций, очертили векторы трансформации традиционной журналистики и новых медиа под влиянием алгоритмов и рекомендательных сервисов, а также затронули вопросы, связанные с аудиторными практиками, новыми этическими и регуляторными нормами в эпоху искусственного интеллекта. В конференции приняли участие около 200 докладчиков и слушателей более чем из 30 стран, включая Китай, Индию, Бразилию.

Пятнадцатые международные научные чтения начались с серии гибридных секций и продолжились церемонией открытия и пленарным заседанием. В рамках торжественного открытия с приветственным словом выступили декан факультета журналистики МГУ, академик РАО, д.ф.н., профессор Елена Леонидовна Вартанова, профессор школы журналистики и коммуникаций Китайского народного университета Чжао Юнхуа, главный редактор журнала Helloafrica.ru, директор по работе с африканскими диаспорами и СМИ Российско-Африканского клуба МГУ имени М.В. Ломоносова Луис Гоуенд. На пленарном заседании доклады представили профессор Университета Сан-Паулу Элизабет Саад, профессор Гонконгского баптистского университета Дайя Тюссу и профессор Педагогического университета Ханчжоу Ши-сюй. Исследователи предприняли попытку описать природу искусственного интеллекта, обсудили вопросы, связанные с цифровой трансформацией, предложили стратегии построения глобальной интеллектуальной дискурсивной системы и противодействия цифровому империализму.

За два дня конференции состоялось двадцать пять секционных заседаний. Участники секций обсуждали проблемы правового регулирования искусственного интеллекта и этические нюансы взаимодействия с аудиторией в эпоху неопределенности, особенности трансформации коммуникативного пространства, рассказывали о практиках применения технологий искусственного интеллекта в работе редакций, в том числе редакций региональных СМИ.

Три секции представили результаты исследований, над которыми работают группы ученых факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. В рамках трех грантов РНФ исследователи рассматривают социальные конфликты в медиасреде, повестку дня социальных медиа на примере «цифровой молодежи», а также процессы медиатизации и демедиатизации в социально-политической коммуникации государства и молодежи в современной России.

Коллеги из зарубежных стран выступили организаторами специальных тематических секций, которые отмечены разнообразием культурных контекстов. Участники панельных секций обсудили аспекты трансформации медиа Индии под влиянием алгоритмов и рекомендательных сервисов, цифровой суверенитет в странах глобального Юга, а также цифровую трансформацию в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Знаковой стала панельная секция, организованная Ассоциацией журналистов России и Африки при поддержке секретариата «Форума партнёрства Россия-Африка», факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова и Российско-Африканского клуба МГУ имени М.В. Ломоносова. Ответственный секретарь Российско-Африканского клуба МГУ имени М.В. Ломоносова Бердников Александр Федорович выступил с вступительным словом «О деятельности Ассоциации журналистов России и Африки в 2024 г.», а директор по работе с африканскими диаспорами и СМИ Российско-Африканского клуба МГУ имени М.В. Ломоносова Луис Гоуенд провел презентацию информационно-коммуникационного портала журналистов России и Африки. Участники заседания обсудили практики применения больших данных и искусственного интеллекта в медиа России и стран Африки и провели дискуссию, посвященную общественной дипломатии в эпоху неопределенности.

Завершило работу конференции пленарное заседание, на котором доклады представили профессор школы журналистики и коммуникаций Китайского народного университета Чжао Юнхуа и заместитель исполнительного директора по учебной работе Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване доцент Жан Григорьевич Багиян. Профессор Чжао рассказала о международной коммуникации в контексте генеративного искусственного интеллекта, а Жан Григорьевич посвятил выступление эпохе неопределенности в медиа Армении. С заключительным докладом выступила декан факультета журналистики МГУ профессор Елена Леонидовна Вартанова. Елена Леонидовна рассказала об опыте внедрения технологий искусственного интеллекта в медиасферу, а также рассмотрела вопросы, связанные с изменением характеристик субъектов современной медиасистемы, обратив внимание на размытие медийных структур в эпоху неопределенности.

Пятнадцатые международные научные чтения прошли при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, при участии Национальной ассоциации исследователей массмедиа и Ассоциации журналистов России и Африки.

Фото – Георгий НИКАНОРОВ