Фанаты атакуют голливудских звёзд

Обе­зу­мев­шие поклон­ни­ки арти­стов ино­гда ста­но­вят­ся их злей­ши­ми вра­га­ми. За что рас­стре­ля­ли помощ­ни­ка Леди Гаги? Прав­да ли, что фанат угро­жал одной из сестер Кар­да­шьян рас­пра­вой? Зачем зло­умыш­лен­ни­ки укра­ли дизай­нер­ские наря­ды Бей­он­се? Кто опу­сто­шил домаш­ний бар Джон­ни Деппа?

Недав­но в рос­кош­ный особ­няк Джон­ни Деп­па про­ник без­дом­ный. Пока акте­ра не было дома, неиз­вест­ный муж­чи­на вскрыл бар с элит­ным алко­го­лем и напил­ся, а поз­же решил при­нять душ. Поли­цей­ские нашли зло­умыш­лен­ни­ка в ван­ной. Им при­шлось выбить дверь и силой выта­щить нарушителя.

«Суще­ству­ют люди, у кото­рых фана­тизм дохо­дит до како­го-то абсур­да. Они гото­вы на все. Мно­го слу­ча­ев, когда поклон­ни­ки пыта­ют­ся ото­рвать кусо­чек костю­ма или состричь воло­сы зна­ме­ни­то­сти», — делит­ся певи­ца Анна Калашникова.

Одна из сестер семей­ства Кар­да­шьян нахо­дит­ся в пани­ке из-за одер­жи­мо­го поклон­ни­ка. Муж­чи­на про­ник на тер­ри­то­рию элит­но­го дома супер­мо­де­ли, раз­дел­ся дого­ла и иску­пал­ся в ее бас­сейне. Кен­далл Джен­нер так испу­га­лась, что экс­трен­но пере­еха­ла отту­да и наня­ла воору­жен­ных охранников.

«Он был у меня во дво­ре, открыл дверь и смот­рел в мое зер­ка­ло. Подо­шел ко мне и ска­зал, что ему нуж­но со мной пого­во­рить. Но я отве­ти­ла, что­бы он уби­рал­ся из мое­го дома. Потом он начал сту­чать в окно и кри­чать на меня, а когда я вышла, то он побе­жал сле­дом. Я так испу­га­лась, что рас­пла­ка­лась», — при­зна­лась модель.

«У нас была исто­рия с фанат­кой, кото­рая ворва­лась к нам в номер в Дубае. Мы испу­га­лись и вызва­ли поли­цию, сда­ли ее. Ока­за­лось, что она сле­ди­ла за нами несколь­ко дней», — рас­ска­за­ла певи­ца Ханна.

До это­го слу­чая Кен­далл уже стал­ки­ва­лась с обе­зу­мев­шим фана­том. Аме­ри­кан­ские СМИ писа­ли о том, что Малик Боукер пре­сле­до­вал девуш­ку по всей стране и хотел застре­лить ее, а потом покон­чить с собой. Моло­до­го чело­ве­ка задер­жа­ли и отпра­ви­ли на лече­ние в пси­хи­ат­ри­че­скую больницу.

«Пре­сле­до­ва­тель вос­при­ни­ма­ет свой объ­ект, как игруш­ку, кото­рой может мани­пу­ли­ро­вать. Из-за это­го он может гово­рить, что пока­ле­чит или убьет, что­бы все­лить страх в чело­ве­ка и почув­ство­вать себя зна­чи­мым. Обыч­но, это назы­ва­ют рас­строй­ством лич­но­сти. У тако­го чело­ве­ка очень низ­кая само­оцен­ка. Это совсем не про любовь», — объ­яс­ня­ет пси­хо­лог Юлия Мухина.

«Одна­жды ко мне хотел выбе­жать напо­ло­ви­ну голый разъ­ярен­ный муж­чи­на, кото­рый был весь в тату­и­ров­ках. Он уже сто­ял на сцене, но его удер­жи­ва­ли два охран­ни­ка. Мне было очень страш­но. Вдруг у него был бы с собой нож или он захо­тел бы забрать меня с собой», — вспо­ми­на­ет певи­ца Юлия Савичева.

Одер­жи­мые поклон­ни­ки все­ми сила­ми пыта­ют­ся обра­тить на себя вни­ма­ние куми­ров. Пси­хо­ло­ги гово­рят, что ино­гда фана­ты гото­вы перей­ти грань разум­но­го. Так было с Ким Кар­да­шьян, кото­рую на неде­ле моды в Пари­же пытал­ся уку­сить за яго­ди­цы свет­ский жур­на­лист Вита­лий Седюк.

Недав­но гра­би­те­ли про­бра­лись на склад аме­ри­кан­ской певи­цы Бей­он­се и выта­щи­ли отту­да все ее лич­ные вещи. Сто­и­мость укра­ден­ных пла­тьев и сумок дивы соста­ви­ла один мил­ли­он долларов!

«Я думаю, что они хотят само­ре­а­ли­зо­вать­ся. В их жиз­ни ниче­го нет, а они меч­та­ют о вни­ма­нии и сла­ве», — пред­по­ла­га­ет Юлия Савичева.

Певи­ца Риан­на тоже ста­ла жерт­вой ограб­ле­ния. 26-лет­ний Эду­ар­до Леон про­ник в особ­няк звез­ды и даже про­вел там ночь! На допро­се муж­чи­на при­знал­ся, что ждал зна­ме­ни­тость, что­бы занять­ся с ней сексом.

Ограб­ле­ние поп-дивы Леди Гаги чуть не обер­ну­лось тра­ге­ди­ей. Недав­но помощ­ни­ка певи­цы рас­стре­ля­ли в упор пря­мо во вре­мя про­гул­ки с ее соба­ка­ми. Неиз­вест­ный похи­тил фран­цуз­ских буль­до­гов, а потер­пев­ший попал в больницу.

Звез­да заяви­ла, что запла­тит 500 тысяч дол­ла­ров тому, кто вер­нет ее питом­цев. Сво­е­го сотруд­ни­ка она тоже не бро­си­ла. Гага потра­ти­ла на его лече­ние почти восемь мил­ли­о­нов руб­лей. Вра­чи уда­ли­ли муж­чине часть легкого.

«Несмот­ря на все труд­но­сти, с кото­ры­ми ты столк­ну­лась, ты так под­дер­жа­ла меня и мою семью! Твоя под­держ­ка неоце­ни­ма. Люб­лю и бла­го­да­рю тебя», — напи­сал в сво­ем мик­роб­ло­ге помощ­ник артистки.

Недав­но ста­ло извест­но, что собак Гаги уда­лось найти.

Рос­кош­ные дома зна­ме­ни­то­стей явля­ют­ся лако­мым кусоч­ком для гра­би­те­лей. Недав­но поли­ция Лос-Андже­ле­са рас­кры­ла серию гром­ких пре­ступ­ле­ний. Груп­па под­рост­ков несколь­ко меся­цев про­ни­ка­ла в дома звезд и заби­ра­ла отту­да дизай­нер­ские вещи. Мно­гие моло­дые люди воро­ва­ли не из-за недо­стат­ка денег, а что­бы при­кос­нуть­ся к одеж­де кумиров.

«Под­рост­ки очень под­вер­же­ны соци­аль­ным медиа. Они читаю в прес­се, как хоро­шо живут их куми­ры – лета­ют на част­ных само­ле­тах, путе­ше­ству­ют, носят брен­до­вые вещи. Мно­гие уве­ре­ны, что арти­сты это­го не заслу­жи­ва­ют, у них воз­ни­ка­ет некая нена­висть. Из-за сво­ей низ­кой само­оцен­ки, они ищут вино­ва­тых и пыта­ют­ся их нака­зать», — рас­суж­да­ет пси­хо­лог Юлия Мухина.

Пэрис Хил­тон ста­но­ви­лась жерт­вой пре­ступ­ни­ков целых пять раз! Блон­дин­ка хра­ни­ла ключ от дома под ков­ри­ком рядом с вход­ной две­рью. Моло­дые люди вос­поль­зо­ва­лись лег­ко­мыс­лен­но­стью бога­той наслед­ни­цы и укра­ли из ее особ­ня­ка одеж­ду на два мил­ли­о­на долларов!

«Я уси­ли­ла систе­му охра­ны, уста­но­ви­ла лазер­ные дат­чи­ки и наня­ла еще несколь­ких тело­хра­ни­те­лей. Теперь в мой дом даже мышь не про­ско­чит!», — заяви­ла актриса.

Зна­ме­ни­то­стям слож­но изба­вить­ся от назой­ли­вых фана­тов. Им при­хо­дит­ся обра­щать­ся в суд, что­бы орга­ны уста­но­ви­ли запрет на при­бли­же­ние обе­зу­мев­ше­го поклон­ни­ка к звез­де. Попу­ляр­ные лич­но­сти часто меня­ют свои номе­ра и адре­са про­жи­ва­ния. По сло­вам экс­пер­тов, одер­жи­мость куми­ра­ми — это насто­я­щее пси­хи­че­ское рас­строй­ство. Люди с таким диа­гно­зом пред­став­ля­ют опас­ность не толь­ко для звезд, но и для самих себя.

Пуб­ли­ку­ет­ся по мате­ри­а­лам про­грам­мы «Свет­ская хроника»

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