Фанаты атакуют голливудских звёзд

Обезумевшие поклонники артистов иногда становятся их злейшими врагами. За что расстреляли помощника Леди Гаги? Правда ли, что фанат угрожал одной из сестер Кардашьян расправой? Зачем злоумышленники украли дизайнерские наряды Бейонсе? Кто опустошил домашний бар Джонни Деппа?
Недавно в роскошный особняк Джонни Деппа проник бездомный. Пока актера не было дома, неизвестный мужчина вскрыл бар с элитным алкоголем и напился, а позже решил принять душ. Полицейские нашли злоумышленника в ванной. Им пришлось выбить дверь и силой вытащить нарушителя.
«Существуют люди, у которых фанатизм доходит до какого-то абсурда. Они готовы на все. Много случаев, когда поклонники пытаются оторвать кусочек костюма или состричь волосы знаменитости», — делится певица Анна Калашникова.
Одна из сестер семейства Кардашьян находится в панике из-за одержимого поклонника. Мужчина проник на территорию элитного дома супермодели, разделся догола и искупался в ее бассейне. Кендалл Дженнер так испугалась, что экстренно переехала оттуда и наняла вооруженных охранников.
«Он был у меня во дворе, открыл дверь и смотрел в мое зеркало. Подошел ко мне и сказал, что ему нужно со мной поговорить. Но я ответила, чтобы он убирался из моего дома. Потом он начал стучать в окно и кричать на меня, а когда я вышла, то он побежал следом. Я так испугалась, что расплакалась», — призналась модель.
«У нас была история с фанаткой, которая ворвалась к нам в номер в Дубае. Мы испугались и вызвали полицию, сдали ее. Оказалось, что она следила за нами несколько дней», — рассказала певица Ханна.
До этого случая Кендалл уже сталкивалась с обезумевшим фанатом. Американские СМИ писали о том, что Малик Боукер преследовал девушку по всей стране и хотел застрелить ее, а потом покончить с собой. Молодого человека задержали и отправили на лечение в психиатрическую больницу.
«Преследователь воспринимает свой объект, как игрушку, которой может манипулировать. Из-за этого он может говорить, что покалечит или убьет, чтобы вселить страх в человека и почувствовать себя значимым. Обычно, это называют расстройством личности. У такого человека очень низкая самооценка. Это совсем не про любовь», — объясняет психолог Юлия Мухина.
«Однажды ко мне хотел выбежать наполовину голый разъяренный мужчина, который был весь в татуировках. Он уже стоял на сцене, но его удерживали два охранника. Мне было очень страшно. Вдруг у него был бы с собой нож или он захотел бы забрать меня с собой», — вспоминает певица Юлия Савичева.
Одержимые поклонники всеми силами пытаются обратить на себя внимание кумиров. Психологи говорят, что иногда фанаты готовы перейти грань разумного. Так было с Ким Кардашьян, которую на неделе моды в Париже пытался укусить за ягодицы светский журналист Виталий Седюк.
Недавно грабители пробрались на склад американской певицы Бейонсе и вытащили оттуда все ее личные вещи. Стоимость украденных платьев и сумок дивы составила один миллион долларов!
«Я думаю, что они хотят самореализоваться. В их жизни ничего нет, а они мечтают о внимании и славе», — предполагает Юлия Савичева.
Певица Рианна тоже стала жертвой ограбления. 26-летний Эдуардо Леон проник в особняк звезды и даже провел там ночь! На допросе мужчина признался, что ждал знаменитость, чтобы заняться с ней сексом.
Ограбление поп-дивы Леди Гаги чуть не обернулось трагедией. Недавно помощника певицы расстреляли в упор прямо во время прогулки с ее собаками. Неизвестный похитил французских бульдогов, а потерпевший попал в больницу.
Звезда заявила, что заплатит 500 тысяч долларов тому, кто вернет ее питомцев. Своего сотрудника она тоже не бросила. Гага потратила на его лечение почти восемь миллионов рублей. Врачи удалили мужчине часть легкого.
«Несмотря на все трудности, с которыми ты столкнулась, ты так поддержала меня и мою семью! Твоя поддержка неоценима. Люблю и благодарю тебя», — написал в своем микроблоге помощник артистки.
Недавно стало известно, что собак Гаги удалось найти.
Роскошные дома знаменитостей являются лакомым кусочком для грабителей. Недавно полиция Лос-Анджелеса раскрыла серию громких преступлений. Группа подростков несколько месяцев проникала в дома звезд и забирала оттуда дизайнерские вещи. Многие молодые люди воровали не из-за недостатка денег, а чтобы прикоснуться к одежде кумиров.
«Подростки очень подвержены социальным медиа. Они читаю в прессе, как хорошо живут их кумиры – летают на частных самолетах, путешествуют, носят брендовые вещи. Многие уверены, что артисты этого не заслуживают, у них возникает некая ненависть. Из-за своей низкой самооценки, они ищут виноватых и пытаются их наказать», — рассуждает психолог Юлия Мухина.
Пэрис Хилтон становилась жертвой преступников целых пять раз! Блондинка хранила ключ от дома под ковриком рядом с входной дверью. Молодые люди воспользовались легкомысленностью богатой наследницы и украли из ее особняка одежду на два миллиона долларов!
«Я усилила систему охраны, установила лазерные датчики и наняла еще нескольких телохранителей. Теперь в мой дом даже мышь не проскочит!», — заявила актриса.
Знаменитостям сложно избавиться от назойливых фанатов. Им приходится обращаться в суд, чтобы органы установили запрет на приближение обезумевшего поклонника к звезде. Популярные личности часто меняют свои номера и адреса проживания. По словам экспертов, одержимость кумирами — это настоящее психическое расстройство. Люди с таким диагнозом представляют опасность не только для звезд, но и для самих себя.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.