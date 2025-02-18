Современная китайская художница Фанлу Линь родилась в 1989 году. Проходила обучение под руководством профессора Ли Цзяна в дизайн-студии № 9 при Центральной академии изобразительных искусств (CAFA) в Пекине, где в 2012 году получила степень бакалавра в области промышленного дизайна, а 2016-м окончила магистратуру. На выпускном курсе бакалавриата Фанлу стажировалась в Германии и Японии по программе студенческого обмена — сначала в Университете искусств и дизайна Карлсруэ, затем в Токийском университете искусств.

По возвращении в Китай у молодой художницы возникла идея посетить удаленные уголки страны, чтобы изучить традиции и быт малых народностей КНР. Особенно сильное впечатление на Линь произвела техника узелкового окрашивания тканей, применяемая женщинами народности бай в провинции Юньнань: именно знакомство с ней побудило автора начать работать с текстилем. Использование традиционных приемов, которые Фанлу переняла у байских мастериц, существенно обогатило ее художественную палитру. Так было положено начало обширной серии работ «Она», название которой подчеркивает особую роль женщин в традиционных текстильных промыслах.

В процессе ее создания художница также посвятила немало времени изучению техник ручного ткачества народности дун в провинции Гуйчжоу. Скульптуры и панно, изготовленные автором с применением традиционных технологий, неоднократно были представлены на групповых и персональных выставках, в том числе в Пекинском выставочном центре и в Художественном музее Центральной академии изобразительных искусств (Пекин, КНР). Работа под названием «Диван из металлической бочки» была приобретена для экспозиции Лондонского безуглеродного павильона в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2010 в Шанхае. В 2016 году Фанлу Линь удостоилась звания «Молодой дизайнер года», присуждаемого Китайской ассоциацией архитекторов-декораторов.

Международное признание пришло к Линь после получения престижной премии в области прикладного искусства LOEWE FOUNDATION Craft Prize. В числе персональных выставок автора за последние годы — проекты «Нити перемен» (2022) и «Она. Тело» (2023) в галерее Art+ Shanghai Gallery (Шанхай, КНР) и «Сила ткачества и плетения» (2023) в художественном музее «Самгаксан Кымам» (Сеул, Республика Корея). Фанлу Линь также участвовала в статусных групповых выставках в разных странах мира, среди которых: «Дизайн и чудесное» в Шанхайском филиале Центра Помпиду (КНР, 2020); Венецианская биеннале дизайна (Италия, 2023); Синьцзянская международная художественная биеннале (Урумчи, КНР, 2023); Триеннале Национальной галереи штата Виктория (Мельбурн, Австралия, 2023); «Скульптурирование чувств» в Музее декоративного искусства (Париж, Франция, 2023) и «Мир прикладного искусства LOEWE» (Шанхай, КНР, 2024).

Работы автора представлены в престижных частных коллекциях по всему миру, а также в собраниях таких институций, как Музей декоративного искусства (Париж, Франция) и Национальная галерея штата Виктория (Мельбурн, Австралия).