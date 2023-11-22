Фантастическая комедия «Лунный человек» собрала в мировом прокате 460 млн долларов

Фантастическая комедия «Лунный человек» — международный хит, созданный Fun Age Pictures. Фильм уже покорил зрителей по всему миру, собрал в мировом прокате 460 млн долларов и стал одной из самых кассовых картин 2022 года.

В 2033 году человечество находится под угрозой гибели из-за астероида, который направляется к Земле от Марса. Спасать планету планируют на лунной базе: специальным оружием, запущенным со спутника Земли, астероид будет уничтожен, а удар его осколков примет на себя Луна. Однако астероид прилетел к Луне раньше расчетного времени, все работники базы срочно улетели на Землю, и только зазевавшийся техник Дугу Юэ не успел эвакуироваться.

Юэ становится свидетелем удара астероида по Земле и, как он думает, остается совсем один из всего человечества. Он не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании наблюдают за ним в прямом эфире, не имея возможности связаться. Кроме того, на лунной базе обнаруживается сосед — большой рыжий кенгуру.

Фантастическая комедия «Лунный человек» была номинирована на кинопремию Asian Film Awards, которая вручается за лучшие азиатские картины международного проката, за лучшие спецэффекты. В апреле 2023 года фильм стал конкурсантом IV Международного кинофестиваля «Циолковский» и получил гран-при «Клушанцев» фестиваля за лучшие спецэффекты.

Режиссер фильма, Чжан Чиюй, использует как традиционные, так и передовые технологии для создания визуальных образов: спецэффекты, технику виртуального производства PreViz, метод захвата движения. Для создания в «Лунном человеке» космической базы и лунной поверхности с ее особой пылью использовалась декорация площадью 40 тысяч квадратных метров, 200 тонн песка и гравия, а также, конечно, многочисленные спецэффекты и компьютерная графика.

Не только режиссер, но и автор сценария, Чжан Чиюй сочетает в фильме юмор и фантастику с реализмом, романтикой и даже героикой. Его картины «Лунный человек» и «Никогда не сдавайся» собрали в прокате 700 миллионов долларов.