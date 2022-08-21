Фарфоровый фестиваль «Агашка» отметил свой первый юбилей

20 августа в г. Ликино-Дулево состоялся юбилейный пятый Фарфоровый фестиваль «Агашка». Его посвятили Году культурного наследия народов России и 190-летию со дня основания знаменитого на весь мир Дулевского фарфорового завода.

Фарфоровый фестиваль «Агашка», который проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, является обладателем Гран-при Национальной премии Russian event awards и признан экспертами ярким событием в продвижении туристской привлекательности региона и русского народного художественного промысла «Дулевский фарфор».

Дулевский фарфор – это тончайшие сервизы, созданные и вручную расписанные в лучших русских традициях, которые в свое время поставлялись к императорскому двору.

В программе фестиваля, ставшего «фарфоровым брендом» города Ликино-Дулево, театрализованное шествие «Фарфоровой королевы и ее свиты по главной улице города, конкурс костюмов «Фарфоровая кокетка», стилизованных под изделия Дулевского фарфорового завода — «ожившие» знаменитые сервизы и фигурки дуевских мастеров «Тюльпан», «Золотой олень», «Маки», «Яблоневый цвет», статуэтка «Близнецы» и множество других ярких неповторимых образов.

В этом году «Агашка» вышла за привычные рамки. Впервые на площадке фестиваля были представлены не только предприятия по производству фарфора, но и другие виды народных подмосковных промыслов. Знаменитые павловопосадские платки, коломенская пастила, матрешки «Гуслица», клинские стеклянные ёлочные игрушки и многое из того, чем славится Подмосковье.

Угощали гостей дулевским чаем, булочками-«агашками», коломенской пастилой, необычными хлопковыми конфетами из Сергиева Посада и сырами от фермеров из Орехово-Зуева.

Фестиваль продлился до 22 часов и завершится большим праздничным концертом с участием группы «Винтаж».

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