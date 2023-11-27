Фаррух Хасанов победил в пятом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!»

На телеканале «Россия» прошел финал самого масштабного вокального шоу страны «Ну-ка, все вместе!». Победителем и обладателем главного приза пятого юбилейного сезона стал Фаррух Хасанов из Душанбе! Он удостоился Кубка шоу, приза в размере 5 миллионов рублей и получил возможность записать оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио».

Победитель 5-го сезона Фаррух Хасанов:

«У меня с самого начала сезона была четкая позиция – я был сфокусирован на победу. Конечно, не ожидал, но верил в лучшее! Я приехал в Москву за мечтой, а за мечтой я подразумевал победу! Все участники финала были сильны и по-своему уникальны, я со многими подружился. Проект открывает мне новые двери, уверен, что изменится многое – от целей до планов на будущее. Я благодарен телеканалу «Россия» и хотел бы поблагодарить свою семью, друзей и весь Таджикистан за поддержку. Они гордятся мной!».

На втором месте – Азат Раимбердиев из Бишкека, и замыкает тройку лидеров Софико Кардава из Москвы.

Фото – телеканал «Россия»