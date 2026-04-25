Фасадам дома 1915 года на Чистых прудах вернули исторический облик

Здание в Потаповском переулке спроектировал архитектор барон Отто фон Дессин по заказу страхового общества «Якорь». Век спустя Sminex проводит бережную реконструкцию, создавая здесь клубный дом. Девелопер завершил фасадные работы, дополнив архитектурный облик натуральным гранитом и изысканным декором. Новый дом получил название в честь своего автора — «Фон Дессин».

В фасадах здания видны черты модерна и неоклассицизма. Отто фон Дессин был ярким представителем этих направлений и любил сочетать разные стили. Что прослеживается и в других его работах, например в башне Московской центральной станции Шведско-Датско-Русского телефонного акционерного общества.

«Отто фон Дессин сыграл важную роль в формировании архитектурного образа Чистых прудов. Возвращая городу память о зодчем, мы увековечили его имя в названии дома. Наполнили исторические стены современным содержанием по нашему фирменному подходу Fine Development: безупречными планировками, системами комфорта и приватной инфраструктурой для каждого члена семьи. Такое сочетание высоко ценят наши покупатели. Они приобрели в „Фон Дессине“ уже две трети квартир ещё до ввода в эксплуатацию», — сообщил вице-президент по продажам Sminex Иван Обухов.

Чтобы сохранить исторический объём и фасады дома, Sminex применил технологию «металлической рубашки». Все 4 стены поместил в специальный каркас, перераспределив нагрузку на время создания нового перекрытия и вычинки кирпича. На это ушло порядка 400 тонн металла. Девелопер расчистил старые штукатурные слои, после чего выполнил ручную вычинку и восстановил кирпичную кладку стен, усилив их методом инъектирования. Два нижних этажа облицевал золотисто-кремовым гранитом из Индии. Тщательно отобрал образцы камня, чтобы сохранить целостность деликатного природного рисунка. Вернул первозданный вид декоративным элементам: карнизам и пилястрам.