FASHION STYLE RUSSIA: Международная выставка легкой промышленности в «Крокус Экспо»

С 5 по 8 сентября в выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет Международная выставка легкой промышленности FASHION STYLE RUSSIA. Объединяя профессионалов индустрии, она станет пространством экспертного взаимодействия брендов, дизайнеров и байеров, а также площадкой для масштабирования и продвижения бизнеса в сфере моды.

FASHION STYLE RUSSIA ориентирована на специалистов в области производства, импорта и ритейла товаров легкой промышленности. В экспозиционной программе выставки примут участие более 150 брендов из России, Беларуси, Турции, Китая и Узбекистана. Среди них – Igor Gulyaev, Urbantiger, Georg Black, «Котофей», Marko, «Русская кожа», «Русский мех», Keddo, Riconte, Tusi, «Ионесси», Janett и «Юничел».

В рамках выставки на одной площадке будут представлены все сегменты легкой промышленности и направления индустрии моды.

Параллельно с экспозицией пройдет трехдневный бизнес-форум с насыщенной деловой программой, в рамках которой запланированы пленарные и экспертные сессии, дискуссионные клубы, практические занятия, лекции и мастер-классы. Повестка форума акцентирует точки роста российской легкой промышленности в новых экономических реалиях и включает наиболее значимые для отрасли темы:

тренды в дизайне одежды и обуви (в том числе локализация глобальных трендов для внутреннего рынка);

международное сотрудничество и интеграция с производителями из дружественных стран;

управление продажами и сервисом;

логистика и юридическое сопровождение брендов;

продвижение локальных брендов, в том числе на маркетплейсах и медийных платформах;

роль инноваторов в развитии легкой промышленности России.

В качестве спикеров и модераторов к участию в форуме приглашены Вера Хмырова (директор Департамента легкой промышленности и лесостроительного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ), Андрей Разбродин (президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности), Алёна Александрова (главный редактор журнала «Лиза»), Елена Бугранова (президент Союза Русских Байеров) и многие другие эксперты и визионеры модной и смежных индустрий.

Все зарегистрированные гости выставки смогут присоединиться к тренд-экскурсиям со стилистом, основательницей Высшей школы имиджа и стиля и тренд-бюро BONO MODO Натальей Семеновой. Это уникальный формат взаимодействия, который предоставляет возможность познакомиться с последними модными тенденциями нового сезона, основными трендами и участниками выставки.

Также в рамках Fashion Style Russia пройдут ежедневные модные показы Fashion Style Podium, где признанные дизайнеры и молодые таланты представят свои новые коллекции.

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