Федеральная сеть магазинов re:Store объявляет о старте ежегодного проекта «re:Store digital art | Форма жизни»

Федеральная сеть магазинов re:Store, продавец инновационной техники и услуг, объявляет о старте ежегодного проекта «re:Store digital art | Форма жизни», направленного на популяризацию диджитального искусства. Куратором и идейным вдохновителем конкурса в этом году выступает классик российского современного искусства Андрей Бартенев, а финальный этап пройдет в выставочном пространстве галерии Ruarts в сентябре. Почему? Зачем? Для кого? Раньше мир искусства ассоциировался исключительно с мольбертами и красками. Сегодня слово «Арт» многогранно и объемно, оно давно вышло за пределы привычного – теперь творят не только художники, но и искусственный интеллект, а гаджеты стали настоящими инструментами для создания произведений актуального искусства.

Кино снимают на смартфоны, планшеты становятся холстами, а мобильный телефон сохраняет моменты истории так же бережно, как и камера профессионального фотографа. Современный мир и digital art, как огромная его часть, невозможны без гаджетов. Мир стал по-настоящему цифровым. Какое место мы в нем занимаем? Куда нас может это завести? На эти и другие вопросы организаторы re:Store digital art и предлагают ответить всем участникам.

В качестве темы было выбрано изучение нашего общего пути «Из углерода в кремний» — от простой органической жизни к миру, наполненному инновациями, от живых организмов до философских и этических вопросов, связанных с искусственным интеллектом и роботизацией.

Уже в шестой раз компания re:Store инициирует конкурс для творческих людей, которые хотят выразить свои эмоции через современное искусство. Первым к ним обратился куратор «re:Store digital art | Форма жизни» Андрей Бартенев, отметивший важность и ценность данной задумки:

«Культура на Земле поддерживается за счет круговорота изобразительных высказываний. Главное - сохранить процесс этого круговорота. Формируйте активно свои изобразительные высказывания, создайте свою маленькую артсферу! Научитесь культивировать в себе все необходимое, базовое - посмотрите на себя, как на изолированную форму».

Номинации

В этом году работы участников будут представлены в двух категориях, в каждой выберут трех победителей.

Категория Pro

Номинации:

Статика; динамика; WEB 3.0; саунд.

1 место – сертификат re:Store 150 000 руб.

2 место – сертификат re:Store 80 000 руб.

3 место - сертификат re:Store 50 000 руб.

Категория Mobile

Без номинаций

1 место – сертификат re:Store 100 000 руб.

2 место – сертификат re:Store 50 000 руб.

3 место - сертификат re:Store 25 000 руб.

Отдельно представлена номинация

Нейросеть

победитель получит сертификат re:Store 30 000 руб.

Заявки на участие и подача конкурсных работ до 16 июля.

Выставка работ номинантов и лауреатов пройдет в московской галерее современного искусства Ruarts в сентябре 2023 года.

Жюри

В качестве куратора и председателя жюри проекта выступает мультидисциплинарный художник Андрей Бартенев. Также в состав жюри в этом году вошли: цифровые художники Даниил Зуев, Макс Neondazer (Макс Арнаутов), Ilikadelian, а также программный директор «Плюс Дачи» Влад Микеев.

Условия участия

приглашаются граждане РФ, проживающие на территории РФ и достигшие возраста 18 лет;

необходимая информация: ФИО, дата рождения, адрес электронной почты, телефон, город проживания;

каждый участник может подать неограниченное количество заявок и работ на участие в Конкурсе.

заполнить Анкету и загрузить Работу можно только на странице Конкурса или в Телеграм-бот на сайте Конкурса.

Подробную информацию ищите на https://lifeform.re-store.ru

Официальный Telegram – канал конкурса https://t.me/restore_art

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.