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Федя Дичь представил клип на трек «Ира» – романтическую историю в стиле «бытового нуара»

editor
By editor
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федя дичь - ира

Федя Дичь продолжает удивлять: на этот раз он выпустил клип на песню «Ира» — и это не просто видеоряд под музыку, а короткометражка с характером. В главных ролях — популярная блогерская пара Иришка Чикипики и Безумный Паша, известные зрителям своим фирменным юмором, самоиронией и мощной экранной энергетикой. В клипе они предстают в новых для себя образах — более глубоких, драматичных, но при этом по-прежнему искренних и узнаваемых.

Сюжет разворачивается в декорациях повседневности — между полками супермаркета, кухонной суетой и бытовыми конфликтами, в которых, как известно, и кроется настоящая любовь. Это история о том, как чувства проходят через испытания обыденностью — с нотками драмы, иронии и внезапной нежности.

В эпизодической роли в клипе снялся легендарный Сергей «Метель», фронтмен культовой панк-группы «Смех», придавая истории ещё больше панковского драйва и живости.

Режиссёром клипа выступил Алексей Ловягин (студия «АЛЛО Фильм») — мастер неожиданных визуальных решений и автор работ, в которых юмор, стиль и эмоция всегда идут рука об руку. Его подход позволил превратить трёхминутный клип в цельное художественное высказывание — одновременно стильное, трогательное и ироничное.

Клип «Ира» — это история, в которой узнает себя каждый, кто хоть раз пытался объяснить любимому человеку, почему ты кричал, а на самом деле хотел обнять.

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