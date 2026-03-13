1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Фэнтези стало главным литературным жанром перед сном

кот типичный зритель
Изображение предоставлено Творческой мастерской NESNOVA™, ivart.tv

Ко Всемирному дню сна книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал, что пользователи выбирают для чтения и прослушивания в часы перед сном — с 20:00 до 00:00. Исследование показало, что вечером аудитория обращается к аудиоформату на 57% чаще, чем к текстовому. Главным жанром этого времени суток стало фэнтези, а в числе самых популярных книг — «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм».

Всемирный день сна в 2026 году отмечается 13 марта. В преддверии этой даты «КИОН Строки» изучил пользовательское потребление в вечерние часы — с 20:00 до полуночи. Аналитика показала, что в это время пользователи чаще выбирают аудиокниги: их объем потребление на 57% выше, чем у текстовых форматов.

Главным жанром вечернего чтения и прослушивания стало фэнтези. Оно опередило ближайший жанр — детектив — на 72%. В пятерку самых востребованных жанров для времени перед сном также вошли любовные романы, современная литература и фантастика.

Среди самых популярных фэнтези-книг, которые пользователи выбирали в вечерние часы, — «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос, «Копия неверна» Татьяны Дыбовской, а также «Игра престолов» Джорджа Р. Р. Мартина. Такой результат показывает устойчивый интерес аудитории к захватывающим сюжетам, масштабным вымышленным мирам и историям с сильным эффектом погружения — именно такие книги особенно востребованы в конце дня.

