Фестиваль актуального научного кино ФАНК пройдет в Москве в сентябре

С 15 по 30 сентября 2023 года при поддержке Министерства культуры РФ в Москве пройдет Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Основной площадкой фестиваля станет «Зотов.Кино», показы также пройдут в «Каро Октябрь» и ДК «Рассвет».

В этом году ФАНК откроется фильмом канадского производства «Соисчезновение» Елены Жан и Глории Панкраци, посвященном спасению последних особей касаток от исчезновения. Выходя за рамки традиционного документального фильма о дикой природе, «Соисчезновение» погружает зрителей в океан и леса Тихоокеанского побережья, чтобы показать, как связаны умирающие экосистемы, многовековая несправедливость к коренным народам этого региона и мировые экологические проблемы.

Всего в программу фестиваля вошли 13 российских и 8 зарубежных фильмов затрагивающих вопросы экологии, медицины, новых технологий и искусственного интеллекта.

«Программа 2023 очень разнообразная – есть настоящие хиты, например фильм The Endangered Generation c участием Лоры Дерн или Сoextinction, есть очень зрительские картины – «Производя счастье» – критический взгляд на позитивную психологию, есть неожиданные темы – изучение медитаций. Впервые в программе ФАНК российских фильмов больше, чем зарубежных, в этом году нам было из чего выбирать. Особенно я горжусь нашим Альманахом Лаборатории научного кино ФАНК – «Идеи и технологии, меняющие мир». Это наш вклад в развитие индустрии научного кино в России» – рассказывает сооснователь, программный директор фестиваля ФАНК и член экспертного совета Министерства культуры РФ по социально значимым, неигровым и анимационным фильмам Ирина Белых.

В числе фильмов российских документалистов — «Мумии возвращаются» (2023) Дмитрия Завильгельского, посвященный исследованиям египетских мумий, оказавшихся по непонятным причинам в начале века в Перми, «Зрительная полоса» (2022) Лилии Дмитрик о популяции диких лошадей Пржевальского, «Свобода в квадрате» (2022) Анастасии Зверьковой об исследованиях в области космической медицины, «Атомные энтузиасты» (2023) Алексея Яковлева и другие.

В международную программу фестиваля вошли «Производя счастье» (2022) французского режиссера Жан-Кристофа Рибо, посвященный обратной стороне осознанности и всеобщей одержимостью погоней за счастьем; «Право на чтение» (2023) Дженни Маккензи — история активиста, учителя и двух американских семей, которые борются за фундаментальный показатель жизненного успеха — умение читать; «Поколение под угрозой вымирания» — философское эссе о будущем планеты с участием Лоры Дерн. «Испытание: как надежда становится реальностью» (2022) Лизы Хепнер рассказывает личную историю режиссера, принявшую участие в клинических испытаниях лечения диабета при помощи стволовых клеток.

По итогам зрительского голосования самый популярный фильм получит Приз зрительских симпатий имени Андрея Николаевича Колмогорова, выдающегося российского математика. Андрей Николаевич Колмогоров — один из крупнейших математиков XX века, основоположник современной теории вероятностей. В 2023 году празднуется его 120-летний юбилей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.