Фестиваль «День Индии»: организаторы раскрыли подробности

На площадке ММПЦ «Россия сегодня» прошла пресс-конференция фестиваля «День Индии». Ежегодный праздник пройдет в ландшафтном парке «Остров Мечты». Яркий четырехдневный фестиваль будет наполнен музыкой, танцами и необычными традициями страны специй. Каждый год фестиваль проводится в последний месяц лета в честь празднования Дня независимости Индии. В этом году он приурочен к 78-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Главная тема фестиваля этого года – Семья.

Организаторами 9-го фестиваля «День Индии» являются Индийский культурно-национальный центр «Сита». Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры города Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Делового совета по сотрудничеству с Индией и общества «Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти».

За время своего существования Фестиваль дружбы «День Индии» стал ярчайшим событием лета, полюбившимся москвичам и гостям столицы. Праздник стал одним из самых масштабных в мире фестивалей, посвященных древнейшей культуре Индии и исторической дружбе народов России и Индии. Его программа объединила все самое лучшее, что может показать далекая и загадочная страна: от зажигательных танцев и росписи хной до грандиозного шествия колесницы и просмотров индийского кино. В 2023 году фестиваль посетило свыше 2 миллионов человек.

Центральная тема фестиваля этого года – Семья. Этот год назван в России Годом Семьи, поэтому многие активности фестиваля будут посвящены семейным ценностям. Гостей ждет более 20 тематических зон, среди которых «Холи», «Танцы», «Ӣога», «Болливудские фильмы», «Мехенди», «Астрология», «Живая свадьба в Индии» и другие, а также образовательная программа с лекциями и мастер-классами. Также в этом году состоится семейное фэшн-шоу.

«Мы, индийцы, верим, что весь мир – одна большая семья (Vasudhaiva Kutumbakam), и с радостью приглашаем вас стать частью нашего грандиозного праздника. Этот ежегодный фестиваль не только отмечает День независимости Индии, но и символизирует 78-летие дипломатических отношений между нашими странами. В этом году центральной темой праздника станет “Семья” – ведь 2024 объявлен в России Годом Семьи. В этот раз мы планируем расширить программу фестиваля, познакомив москвичей и гостей столицы с богатой историей Индии, что станет особым вкладом в развитие культурного обмена между нашими странами. Фестиваль имеет социальную направленность, поэтому все программы полностью бесплатны и подходят для людей любого возраста», – подчеркнул основатель фестиваля «День Индии» и президент Индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани.

«”Остров Мечты” – это уникальная площадка, на которой проходят мероприятия самого разного формата, но главное, что объединяет их между собой – это живые эмоции и яркие впечатления гостей. Фестиваль “День Индии” соответствует этой идее, поэтому вместе с индийскими коллегами мы рады в третий раз подарить этот праздник нашим гостям. В прошлом году мероприятие посетили более 2 млн. человек, и мы рассчитываем, что в этот раз он станет еще ярче, масштабнее и грандиознее», – отметила заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

Танцевальная программа будет представлена двумя сотнями индийских и русских танцоров, которые погрузят гостей фестиваля в незабываемое танцевальное путешествие. Свыше 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни познакомят посетителей с изысканными индийскими продуктами и блюдами. Кроме того, на фестивале будут работать интерактивные площадки и тематические фотозоны.

Одним из центральных мест площадки фестиваля станет тематическая зона «Свадьба в Индии»: завораживающее шоу, посвященное традиционным индийским свадьбам, даст посетителям представление о том, каково это – пожениться в Индии, и побудит их выбрать Индию местом проведения свадьбы. Еще одним центром притяжения гостей станет фотовыставка «Чало Индия», которая продемонстрирует красоту Индии и ее культуру. В работе фестиваля примут участие более 70 школ йоги со всей России, а также преподаватели йоги и мастера из России и других стран.