Одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival, пройдет с 21 сентября по 8 октября в 21 городе России. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Иркутске фестивальные кинопоказы дополнит образовательная программа — лекции, дискуссии, экскурсии, концерты, перфомансы, вечеринки, организованные вместе с ключевыми локальными институциями, экспертами и творческими сообществами. В событиях примут участие группа Shortparis, Slava Marlow, Егор Москвитин, FAVLAV и другие.

Показы Beat Weekend 2023 пройдут в главных городских кинотеатрах и на ключевых культурных площадках, а дополняющая их программа событий поможет зрителям глубже погрузиться в идеи фильмов, соединить увиденное на экране с локальным контекстом и почувствовать себя частью сообщества фестиваля. Beat Weekend станет важным культурным событием в городах своего присутствия благодаря поддержке банка для предпринимателей и предприятий Точка, который уже третий раз подряд выступает генеральным партнером фестиваля. Стратегическим партнером фестиваля, как и в прошлые годы, стал Кинопоиск: фильмы Beat Weekend будут доступны на Кинопоиске по подписке.



30 сентября в Москве пройдет специальный семейный показ фильма «32 звука» в Образовательном центре ММОМА при поддержке ВкусВилл — бренда продуктов для здорового питания и сервиса бесплатной доставки. На событии будет работать детская комната с профессиональными ситтерами, где можно будет оставить ребенка на время сеанса, а после показа состоится концерт студии Playtronica: все желающие смогут «сыграть» на продуктах ВкусВилл.



В Санкт-Петербурге после показа фильма открытия Beat Weekend «32 звука» 21 сентября в кинотеатре «Аврора» пройдет беседа о природе музыки и звука с группой Shortparis. Показ фильма «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» в «Авроре» 23 сентября продолжится дискуссией «Будущее — это сейчас? Как art, science & technology формирует образ будущего» совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО: художники и исследователи поговорят о новых технологиях в искусстве и арт-практиках, формирующих будущее.

В этот же день после фильма «Сны отеля “Челси”» зрителей ждет дискуссия «Ломать нельзя построить: как создаются новые городские пространства»: программный директор Левашовского хлебозавода Полина Бондарева и PR-директор Севкабель Порта Евдокия Горбовская обсудят жизнь заброшенных территорий, которые сегодня становятся креативными кластерами и культурными пространствами. Многие события петербургской образовательной программы пройдут при участии информационного партнера фестиваля журнала «Сеанс». Так 22 сентября в «Авроре» после показа фильма «Линч/Оз» кинокритик и автор «Сеанса» Валерия Косенко выступит с лекцией «Оз в никуда: как шедевр голливудской сказки повлиял на кино Дэвида Линча». А 27 сентября на «Ленфильме» после показа фильма «Рай» состоится Q&A с его режиссером Александром Абатуровым, который проведет редактор сайта «Сеанса» Павел Пугачев.



Благодаря новому партнерству с S7 Airlines, крупнейшей частной авиакомпании России с широкой сетью маршрутов, Beat Weekend впервые пройдет в Иркутске. Фестиваль откроется 28 сентября в кинотеатре «Художественном»: фильм «32 звука» представит кинокритик и преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин, а перед показом в холле кинотеатра гости увидят созданный специально к открытию Beat Weekend аудиопластический перформанс, посвященный звуковому ландшафту Иркутска. 1 октября после показа фильма «Линч/Оз» в «Художественном» ведущие самого успешного русскоязычного тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Маша Погребняк и Митя Лебедев проведут паблик-ток «Тру-крайм: почему мы его читаем, смотрим и слушаем». Другой ключевой городской площадкой Beat Weekend станет галерея Виктора Бронштейна: там можно будет не только увидеть фильмы программы, но и обсудить их с художниками, кураторами и музыкантами. К примеру, о фильме «Студия 54» и изнанке ночной жизни поговорят режиссер фильма об истории иркутских клубов Дарья Азарова и Полина Фаворская — музыкант и диджей, выступающая под псевдонимом FAVLAV.



Традиционно ключевой площадкой Beat Weekend в Казани станет Центр современного искусства «Смена». На открытии фестиваля 21 сентября в «Смене» гостей ждет музыкальная программа: звуковая прогулка по пространству центра с композитором Региной Рокитянской и концерт электронных музыкантов из сообщества «Казанский Бедрум». Фильм «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» 23 сентября в «Смене» представит Дидар Оразов, сооснователь концепт-студии Formate, исполнительный директор фестиваля медиаискусства NUR, режиссер-документалист, чей фильм «Прометей. Поэма казанского огня» был удостоен специального упоминания жюри на Национальном конкурсе Beat Film Festival 20222. А после показа зрители отправятся на специальную экскурсию по Фонду «Галеев-Прометей», чтобы провести параллели между творчеством Пайка и пионера советского медиаискусства, казанского академика Булата Галеева. К показу фильма «По волнам: Искусство звука в кино» 26 сентября в «Смене» состоится паблик-ток «Звук в кино: опыт Татарстана»: успешные татарские режиссеры Ильшат Рахимбай и Байбулат Батулла расскажут о том, как работают со звуком в своих фильмах и о разных подходах к саунд-дизайну.



Как и в прошлые годы, главные показы и события Beat Weekend в Екатеринбурге пройдут в Ельцин Центре. 24 сентября на просмотр фильма открытия фестиваля «32 звука» гостей настроит аудиовизуальный концерт группы «Пирамиды Урала» и цифрового художника Elfilter. 25 сентября показ фильма «Меня зовут Альфред Хичкок» продолжится мини-лекцией «Блондинки Хичкока» от кинокритика и главы агентства NEON Елены Родионовой. К показу фильма «Линч/Оз» 26 сентября приурочена презентация книги «Дэвид Линч» из серии «Сеанс. Лица», которую проведет главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.



Зрителей Beat Weekend в Нижнем Новгороде ждут несколько лекций и дискуссий по мотивам кинопрограммы. 23 сентября в кинотеатре «Орленок» после показа фильма «Сны отеля “Челси”» культурный блогер Женя Гут и директор студии «Тихая» Наташа Коренченко расскажут о его самых знаменитых постояльцах в рамках лекции «Дух «"Челси"». Истории обитателей культового отеля: Уорхол, Керуак, Холстон». Там же 24 сентября показ фильма «Студия 54» продолжится беседой «Культовые вечеринки, клубы и тусовки, изменившие Нижний Новгород»: диджей Макс Куппер, арт-директор Salut&Co Катя Груздева и основатель бара «Медные трубы» Женя Бартеньев вспомнят, как менялся барный контекст города и прокомментируют специально подготовленную подборку архивных фотографий. А 30 сентября в кинотеатре «Рекорд» после показа фильма «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» культуролог Алексей Старков выступит с лекцией «Дзен-буддизм и видеоарт: творческий метод медиахудожника Нам Джун Пайка»: он расскажет, как Пайку удалось объединить западные и восточные традиции в своем искусстве.



В Новосибирске образовательная программа Beat Weekend пройдет в кинотеатре «Победа». На открытии фестиваля 21 сентября к показу фильма «32 звука» пройдет паблик-ток музыканта и продюсера Slava Marlow на тему «Как создавать новые звуки и есть ли в этом смысл?». 23 сентября после показа фильма «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» арт-директор галереи современного искусства 84gallery Ася Василовская выступит с лекцией «Технологии на службе искусства... Или наоборот?» и представит медиа-перформанс «Сейчас», созданный при помощи нейросетей. 29 сентября после показа фильма «Студия 54» состоится беседа «Как сделать бар местом силы». Владелец бара Rooks Игорь Каменев, основатель бара Memories Денис Глобенко и управляющий бара Fry Герман Харитонов расскажут, как бары объединяют людей со схожими ценностями и формируют сообщества.



Кроме того, Beat Weekend отпразднует открытие вечеринками в лучших городских барах и клубах. В Казани Beat Weekend Party пройдет 22 сентября в баре «Соль», в Нижнем Новгороде — 22 сентября в пространстве Cargo Cult x Штаб, в Иркутске — 28 сентября в Groovy bar, в Екатеринбурге — 29 сентября в баре «Самоцвет».

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