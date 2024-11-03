Фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток» завершил работу

Подведены итоги второго в ДФО форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток».

Город Южно-Сахалинск впервые собрал на одной площадке представителей креативных индустрий со всей страны.

Деловую программу форума в бизнес-центре «Айхор» и Центр водных видов спорта «Волна», а также фестивальную часть в резиденции «Маяк» посетили более 1500 человек. Более полумиллиона просмотров собрали сессии и мероприятия в социальных сетях.

Фестиваль-форум организован АНО «Креативная экономика» совместно с Правительством Сахалинской области. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В форуме приняли участие лидеры креативных индустрий, институтов развития, представители бизнеса федерального и регионального уровня, органов власти, иностранные гости — всего более 150 спикеров. Среди хедлайнеров — российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, основатель Fashion Hub Russia, FHUB SHOWROOM, президент Международной Ассоциации Байеров International Buyers Hub Георгий Ростовщиков, директор по брендингу и рекламе издательства «Эксмо» Владимир Чичирин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова, управляющий партнер Проектно-исследовательского центра «Картфонд» Александр Панин, режиссёр, сценарист, продюсер Алексей Романов, генеральный директор ООО «Студия Проспект», креативный продюсер, актер Павел Перегудов, продюсер Дальневосточной лиги и Первой телевизионной лиги КВН Артур Туманян, генеральный директор творческого индустриального кластера «Октава», директор Музея станка, член правления Союза Креативных кластеров Дмитрий Барсенков, председатель правления Международного института гуманитарных технологий, член комиссии Государственного совета РФ по культуре Сергей Емельянов, автор проекта «КультБригада», соучередитель кинофестиваля «Три искусства», преподаватель и член экспертных советов Высшей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова и Высшей школы агробизнеса им. К.А. Тимирязева Вячеслав Коновалов, прозаик, кинодраматург, журналист, предприниматель Андрей Рубанов, писатель, драматург, сценарист, телеведущий Олег Шишкин.

Организаторы форума заявили об интересе со стороны макрорегиона к такому формату обсуждения вопросов, связанных с креативными индустриями и о том, что подобные мероприятия дают сильный позитивный импульс для всего ДФО.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков:

«Креативные индустрии — одна из самых больших точек роста, потому что это продукты, которые формируются с добавленной стоимостью, созданной интеллектом людей. А люди — главное богатство нашей страны. Поэтому для создания условий для реализации потенциала человека, мы и собираемся в разных регионах, на таких форумах, чтобы понять, что мешает и чего не хватает».

Директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш (Абрамова) отметила:

«Развитие креативных индустрий – это мировой тренд и самый быстрорастущий сектор экономики. Причина этого явления в том, что такие отрасли индустрии, как компьютерная графика и анимация, IT, дизайн, кино, литература, сегодня являются приоритетными для молодых специалистов. И мы надеемся, что «Российская креативная неделя» показала им все огромные возможности Сахалина. Уверена, что здесь представители креативной отрасли смогут создавать продукцию, востребованную по всей стране и обладающую большим экспортным потенциалом».

Как заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, креативные индустрии — тема крайне перспективная:

«В рамках форума на сахалинской земле был возрожден КВН — 18 команд соревновались, появилось 5 победителей. Люди в зале, тысяча человек, радовались и смеялись, а их родители благодарили за своих детей, которые играют в КВН. Мы занимаемся креативными индустриями, чтобы наши поэты имели возможность печататься, музыканты получили сцену, вокалисты имели возможность записывать клипы, альбомы. Для внутреннего туризма мы должны создать туристические сервисы. Творческие люди получают поддержку, и у них появляются ресурсы для движения вперед. И получаются хорошие дворы с архитектурой «с изюминкой», концерты, образование для детей — и это счастье, радость, которые люди несут в свои жизни».

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов заявил, что форум стал важнейшим событием для всего макрорегиона:

«Главная задача «Российской креативной недели» в том, чтобы вдохновить и мотивировать творческую общественность на развитие их проектов. Это эффект достигнут во Владивостоке год назад, и после этого мы видим всплеск активности среди креативных людей. Уверен, что и на Сахалине будет тот же самый эффект, самое главное – вовлечь людей, вдохновить их, показать им примеры, те, которые есть уже у нас в стране, в других регионах. Важно дать отчетливо понять, что их идеи и проекты нужны, они будут востребованы. Отмечу активность и внимание к мероприятию со стороны главы региона, губернатора области Валерия Игоревича Лимаренко, который был на всех ключевых событиях, заинтересован в развитии творческих проектов в регионе, понимает, что это один из способов самореализации жителей Сахалина. Это хороший пример того, как действительно нужно относиться к развитию креативной индустрии».

Центральным мероприятием в рамках деловой программы форума стала закрытая сессия «Ценностные ориентиры в стратегиях развития креативных индустрий регионов», целью которого стала разработка предложений по внедрению ценностных показателей в документы стратегического планирования регионов. Участники обсудили развитие креативного предпринимательства на Дальнем Востоке и экономический потенциал субъектов в креативных индустриях, а также конкурентоспособность отечественного продукта.

Алексей Романов отметил наличие двух составляющих для развития кино- и видеоиндустрии на Сахалине:

«Это уникальные локации Сахалина и креативная молодежь. Интересные замыслы, которое ребята прорабатывают, свидетельствуют о наличии потенциала для развития кинопроизводства. «Российская креативная неделя — Дальний Восток» даст тот самый толчок, импульс к жизни ростку под названием кино».

В рамках форума прошел геофорсайт «Роль и место креативных индустрий в пространственном развитии: от локального благоустройства к мастер-плану» при участии Минстроя России. В нем приняли участие архитекторы, градостроители, управленцы, представители креативных индустрий. Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова.

Управляющий партнер Проектно-исследовательского центра «Картфонд» Александр Панин:

«Ключевая задача — экспертный штурм и выработка предложений по созданию комфортного города на Дальнем Востоке с набором особой инфраструктуры для креативной экономики. Южно-Сахалинск ставит амбициозную задачу — превратиться в креативную столицу Азиатско-Тихоокеанского региона. Запуск КИ в южно-сахалинской агломерации позволит диверсифицировать экономику, повысить репутацию и узнаваемость на креативных рынках России и мира».

«Российская креативная неделя» вновь подтвердила свой статус ключевой платформы для развития креативных индустрий страны. По итогам форума мы видим огромные возможности для роста модного бизнеса во всех его проявлениях: от одежды до модных товаров народного потребления, основанных на богатом наследии региона и уникальных работах дальневосточных народных художественных промыслов и ремёсел Сахалинской области. Успешные встречи и продуктивные обсуждения с ключевыми экспертами и представителями власти региона позволили нам поставить амбициозные цели на будущее. Эти взаимодействия дали старт развитию и интеграции в федеральный и международный ритейл с особым акцентом на Азиатско-Тихоокеанский регион», – сказал основатель и генеральный директор группы компаний Fashion Hub Russia, Президент Международной Ассоциации Байеров Георгий Ростовщиков.