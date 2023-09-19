VII Международный фестиваль искусств Востока DAIRAFEST объявляет даты фестиваля этого года и полную программу. Она состоит из пяти основных направлений, которые раскрывают многообразие культурных традиций и сообществ Ближнего Востока, центральной и юго-восточной Азии; у каждого направления есть свой куратор. Это Ксения Диодорова (выставочный проект), Денис Кучеров (музыка), Игорь Панков (наука), Наталья Казурова (кино), Ксения Понсова (перформанс).

Ключевые цели фестиваля — отражение восточной культуры, ее образов, звуков, смыслов и наследия в современных актуальных форматах, расширение интереса к этнографии и антропологии, выход за рамки шаблонных представлений о Востоке.

Выставка «Исчезнет или превратится»

Центром притяжения DAIRAFEST–2023 станет выставка «Исчезнет или превратится» в Культурном квартале БРУСНИЦЫН. Это художественная интерпретация исследований семейной памяти и традиций в Азербайджане, Узбекистане, Турции, России (Татарстане и Дагестане). Экспозиция, состоящая из аудиовизуальных инсталляций, фотографий, видеоарта и предметов этнографии, разделена на пять глав, или сцен; в них разыгрывается действие между предметами, героями и зрителями.

Заходя в пространство выставки, посетители станут участниками этнографической экспедиции, в ходе которой их пустят за закрытые двери и поделятся семейными историями. В рамках выставки пройдут бесплатные лекции со спикерами из Эрмитажа, Этнографического музея, Русского музея и Музея истории религии. Эти встречи помогут раскрыть ключевые темы «глав» в экспозиции: ремесленное искусство, духовное знание, музыка, кочевничество и антикварный родовой дом-музей.

Музыка

Музыкальное направление фестиваля включает серию концертов, на которых можно будет познакомиться с традиционной арабской, турецкой, сирийской, азербайджанской, индийской музыкой. Первым событием основной программы 22 октября станет концерт Ансамбля Международного центра мугама (Азербайджан) под руководством Тайяра Байрамова на Новой сцене Александринского театра. Мугам — это классическое музыкально-поэтическое искусство азербайджанского народа; на вечере прозвучат мугамы на струнных инструментах таре и кеманче, а также разновидностях ударных: дэфе и нагаре.

Ноябрьские концерты в пространстве Daira Home (Культурный квартал БРУСНИЦЫН) объединят музыкантов, играющих на старинных и необычных современных инструментах, передающих музыкальный колорит Ближнего востока. Это ансамбль сирийского музыканта Кенана Авида «Шаг» (8 ноября), проект Mama Nature (15 ноября) и Jeeva Project (22 ноября). Наконец, финальным аккордом фестиваля станет концерт иранской музыки в Большом зале Филармонии 12 декабря. Совместно с симфоническим оркестром под управлением Петра Максимова и хором Санкт-Петербургской консерватории выступят известные вокалисты и инструменталисты из Ирана, Турции и Азербайджана. Специально для концерта будут созданы новые аранжировки произведений из музыкального наследия Ирана.

Наука

Важной образовательной частью фестиваля станет научная конференция «Восток внутри России: размышления о (пост)ориентализме», организованная вместе с некоммерческим фондом «Аль-Макам». Конференция 10 ноября в Культурном квартале БРУСНИЦЫН станет площадкой, где антропологи и этнографы вместе со зрителями обсудят понимание «Востока» в современном культурном ландшафте, обсудят разную оптику на современные отношения Востока и Запада, музеефикацию и сбор артефактов восточной культуры. Партнером конференции выступит Европейский университет в Санкт-Петербурге, среди кураторов — историк и антрополог Сергей Абашин, историк искусства Лия Чечик и исламовед Альфрид Бустанов. Конференция доступна для посещения бесплатно по регистрации.

Кино

Совместно с Международным фестивалем документального кино «Докер» фестиваль DAIRAFEST 18 и 19 ноября представит серию показов фильмов о культуре Востока. Зрители увидят фестивальные хиты, отобранные из программы «Докера» разных лет: классические и нестандартные документальные ленты из стран Ближнего и Дальнего Востока. Фильмы позволят взглянуть на современную культуру и жизнь людей под разными углами, почувствовать ценность традиций и самобытность образов на обширной территории от Северного Кавказа до Китая. Кинопоказы в Daira Home будут сопровождаться вводными лекциями специалистов (антропологов и этнологов, востоковедов, искусствоведов, культурологов), в том числе — основателей и кураторов «Докера» Насти Тарасовой и Ирины Шаталовой. События кинопрограммы будут доступны бесплатно по регистрации.

Перформансы

Перформативная программа станет еще одним измерением DAIRAFEST-2023, посвященным важному для фестивальной концепции эффекту «присутствия» — фокусу на человеке в отношениях с внешним миром; достичь этого эффекта помогут техники суфийских практик и медитаций в движении. Билеты доступны на лекцию-перформанс «Осевое измерение» 23 ноября и мастер-класс «Симметрия в движении» 25 ноября. Буто-перформансы также пройдут на открытии и закрытии выставки «Исчезнет или превратится» — 19 октября и 10 декабря.

Сайт фестиваля: dairafest.com.

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