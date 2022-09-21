Фестиваль итальянского кино в Ботанических оранжереях Музея-заповедника «Архангельское»

С 17 сентября по 22 октября в кинолектории Оранжерей «Архангельского» пройдет фестиваль итальянских комедий «Итальянские истории».
«Итальянские истории» — ежегодный кинофестиваль, который объединяет главные комедийные хиты Италии. Новая комедия мэтра Серджо Кастеллитто, иронично-психологическая история от Паоло Дженовезе, автора «Идеальных незнакомцев», мотивирующие и оптимистические картины, которые учат радоваться жизни даже в самых непредвиденных обстоятельствах. Все показы в «Архангельском» пройдут на итальянском языке с субтитрами.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.