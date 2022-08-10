Фестиваль изобразительного искусства пройдет на «Таврида.АРТ»

Фестиваль изобразительного искусства станет частью масштабного события – фестиваля фестивалей «Таврида.АРТ», который пройдет в Крыму с 15 по 19 августа. Арт-маршрут проведет зрителей через всё пространство арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель в Крыму и позволит им посмотреть на самые актуальные темы действительности глазами художников.

Концептуальные художественные работы резидентов, экспертов и партнеров арт-кластера «Таврида» будут интегрированы в общественные пространства, павильоны и участки строительства Университета креативных индустрий. Различные концепции блоков, связанные тематикой пассионарности и выхода за пределы сложившихся представлений в сопровождении кураторского текста станут художественным «рассказом», повествующим о центральных смыслах проекта: путешествиях к новым горизонтам, выходе из зоны комфорта и возможности переосмыслить существующую действительность.

Арт-маршрут пройдет через всю площадку и включит в себя галерею, поп-ап-пространства и выставку под открытым небом.

Кроме того, в арт-парке торжественно откроют ранее созданные инсталляции «Время» и «Киты», а также появятся два совершенно новых проекта – «Paper boat» и «Порталы». Арт-парк появился в 2019 году: в рамках образовательных заездов «Тавриды» молодые архитекторы и дизайнеры со всей России под кураторством представителей современной отечественной архитектуры и искусства спроектировали и возвели первые арт-объекты. Территория арт-парка стала настоящей творческой лабораторией, где арт-объекты гармонично сочетаются с уникальным ландшафтом и природой Крыма. Идея арт-парка заключается в постепенном раскрытии экспозиции, взаимном дополнении инсталляций и их тесной взаимосвязи с окружающей природой. Каждый объект уникален и по-своему привлекает внимание зрителя к самобытности ландшафта, истории Крыма и безграничным возможностям современного архитектора и художника.

Ежегодно молодые творцы придумывают новые идеи арт-объектов и вместе с экспертами реализуют их на территории арт-кластера. Арт-объект «Время» по проекту Сергея Паукера-Бравина появился на «Тавриде» как напоминание о людях, умерших за время пандемии COVID-19. Наступление нового сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени. Воплощением этой идеи стали огромные вертикальные солнечные часы из стали и алюминия высотой 9 метров и длиной почти 15 метров. Циферблатом часов служит разделенное на 60 сегментов стальное кольцо диаметром более 6,5 метров.

Одним из самых узнаваемых арт-объектов Тавриды стали парящие над горами «Киты» – проект архитектора Евгения Юхнеевича, разработанный в рамках воркшопа арт-парка. В ночное время образ китов передают ансамблевые световые точки синего цвета, а днем − броские, но вместе с тем воздушные конструкции. Символика проекта воплощает в себе параллель трех вечных стихий: воздуха, земли и воды. Словно вырастая из лона морских глубин, художник борется с естественной недосягаемостью постижения горных вершин. Только научившись свободно пребывать в присущей ему среде, он может осуществить переход к новой стихии. В прошлом году участники воркшопа на фестивале «Таврида.АРТ» реконструировали «Китов», а в этом сезоне обновлённую инсталляцию презентуют участникам и зрителям фестиваля.

Коллекцию арт-парка пополнит новый арт-объект «Paper boat», разработанный архитекторами Евгением Сидоровым, Варварой Горбатовой и Марией Фёдоровой из Москвы. Бумажный кораблик является символом беззаботного детства, а пластиковые айсберги − метафора расплаты за беззаботность. Инсталляция выступает в качестве напоминания, что планете грозит опасность: экологическая обстановка ухудшается, пластика становится всё больше – и это негативно влияет на окружающую среду и качество жизни будущих поколений. Концепция проекта появилась в рамках архитектурного воркшопа арт-парка 2021 года.

Помимо этого, на Фестивале появится ещё один уникальный арт-объект – «Порталы» – авторства архитектора Ивана Калиничева. Арт-объект состоит из трёх композиций, посвященных детским образам из прошлого. Для создания проекта было просмотрено более 2000 архивных фотографий, три из которых были отобраны для реставрации. В своей работе художник сталкивает два мира: новый и старый, – сопоставляет архивные образы с современной графикой. Основная линия инсталляции – это тонкое взаимодействие образов с архивных фото и световых объектов, которое создает целостность композиции.

Фестиваль фестивалей «Таврида.АРТ» объединит на одной площадке более 300 шоу, выставок, представлений и других культурных событий. Зрители смогут посетить все мероприятия бесплатно по предварительной регистрации на сайте tavrida.art. Регистрация открыта до 25 июля.

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