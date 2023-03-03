Фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» объявляет программу

2-й Фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+», который пройдет 14–15 марта 2023 года в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA, объявляет свою программу.

На фестивале «ORIGINAL+» крупнейшие стриминговые платформы представляют проекты разных жанров: сериалы и полнометражные фильмы, которые готовятся к выходу к зрителям в 2023 году. Участник может заявить на конкурс любой эпизод сериала. В фестивале принимают участие проекты, которые ранее не транслировались на телевидении и онлайн, не были размещены в свободном доступе в Интернете и не были показаны на других кино- и сериальных фестивалях. Хронометраж - от 25 минут.

Организатор фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» ̶ компания МИДЭКСПО. Генеральный партнер фестиваля – Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Соорганизатор фестиваля и главный информационный партнер – «Российская газета». Программный директор Фестиваля – Сусанна Альперина.

В конкурсе примут участие следующие проекты:

АКТРИСЫ

История, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и покажет аудитории их реальную жизнь с их страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем…

Кинопоиск/Wink, 2023, Россия, 18+

Режиссер: Фёдор Бондарчук. Продюсеры: Валерий Тодоровский, Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв. Производство: Видеопрокат, «НМГ Студия», Плюс Студия, Продюсерская компания Валерия Тодоровского. В ролях: Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилёв, Лолита Милявская и другие.

ОПЕРАЦИЯ «НЕМАН»

По мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Оперативно-розыскная группа Управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина разыскивает диверсионную группу под кодовым названием «Неман». Группу диверсантов возглавляет немецкий агент Мищенко, в задачу которого входит сбор разведданных, необходимых немецкому командованию для определения направления главного удара Советской армии. Алехин и его группа отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается уйти...

Wink, 2023, Россия, 16+

Режиссер: Сергей Виноградов. Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Алексей Пиманов. Продюсеры: Андрей Тартаков, Владимир Филимонов, Анатолий Тупицын. Производство: телеканал РЕН ТВ, телеканал «Звезда», Star Media Vision. В ролях: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Андрей Смоляков Сергей Маковецкий и другие.

ЦАРСКАЯ ПРИВИВКА

В 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны, императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех — несмотря на придворные интриги, крестьянские бунты и надвигающуюся войну с Турцией…

Смотрим, 2023, Россия, 16+

Режиссер: Егор Анашкин. Продюсеры: Екатерина Жукова, Мария Ушакова, Ирина Барк. Производство: Москино при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В ролях: Ирина Пегова, Филипп Янковский, Сергей Марин, Юрий Кузнецов и другие.

АМЕРИКАНКИ

Действие происходит в середине нулевых в небольшом российском поселке Ливни. Главная героиня, бойкая и целеустремленная Зинаида, ходит по квартирам, не очень удачно продает косметику, и в один из таких визитов узнает, что есть способ изменить свою жизнь. Если родить ребенка в США, он станет американцем, который сможет перевезти всех родственников за границу. Зинаида решает действовать без промедления и подбивает своих подруг, работниц местной птицефабрики, срочно забеременеть и лететь в Штаты. Но мужья против. Поняв, что помощи ждать неоткуда, подруги ищут дополнительные заработки, не всегда законные. Но это полдела. Самое главное - найти способ забеременеть. На пути к цели Зине (Анастасия Попова), Геле (Анна Котова-Дерябина), Татьяне (Лина Миримская) и Кире (Мария Осипова) предстоит столкнуться с множеством трудностей и сомнений: а правильно ли они поступают, желая покинуть родной дом.

KION, 2023, Россия, 16+

Режиссер: Федор Стуков. Автор сценария: Василий Сигарев. Продюсеры: Игорь Мишин, Максим Филатов, Александр Плотников. Креативные продюсеры: Наташа Исакова, Никита Герфанов. Ведущий продюсер: Инна Дунаева. Производство: KION, LOOKFILM. В ролях: Анастасия Павлова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Евгений Шумейко, Дмитрий Куличков, Виталий Даушев, Мария Осипова, Евгения Дмитриева и другие.

В ПАРКЕ ЧАИР

Это рассказ о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. В центре сюжета - история четырех выпускниц и подруг: Любы, Ани, Сони и Алины. В свои семнадцать они мечтают о ярком и счастливом будущем. На дворе - лето 1940 года. И на долю юных героев выпадают события, которые заставят их слишком быстро повзрослеть и осознать, что только настоящая любовь помогает выстоять перед самыми жестокими испытаниями…

Кино1ТВ, 2022, Россия, 16+

Режиссер: Сергей Коротаев, Влад Николаев. Продюсеры: Сергей Титинков, Наталия Клибанова. Производство: «Амедиа Продакшн». В ролях: Любовь Константинова, Антон Хабаров, Федор Федотов, Софья Синицына, Дарья Жовнер, Вольфганг Черни, Николай Шрайбер, Виталий Кищенко и другие.

БЕДНЫЕ АБРАМОВИЧИ

В центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, за исключением старой Муси Львовны, очень далеки. Боря продает (и ест) свинину, безуспешно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид скрывает свое происхождение, а жена Алла даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму. Но все меняется в один день. когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка — вредным стариком Хаимом…

START, 2023, Россия, 16+

Режиссер: Илья Фарфель. Продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Михаил Ткаченко. Производство: START Studio. В ролях: Гера Сандлер, Анна Банщикова, Семен Стругачев, Денис Котов, Нина Дворжецкая, Баястан Колдошалы, Павел Майков, Кирилл Ковбас, Грант Тохатян, Екатерина Кучма, Дмитрий Лысенков и другие.

НА ДНЕ

Главный герой истории – милый парень Степа 28-ми лет. Недавно он вышел из тюрьмы по УДО, теперь мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве. Однако у судьбы другие планы. Получив в наследство старую квартиру бабушки в Нижним Новгороде, Степа стал обладателем и темного прошлого своей родственницы: полицейский использовал старушку, чтобы незаметно продавать наркотики. Теперь нечестный страж порядка требует от Степы вернуть долг бабушки – 2,5 млн рублей…

Premier, 2023, Россия, 16+

Режиссер: Борис Казанцев. Продюсеры: Дарья Князева. Производство: ИП Казанцев. В ролях: Данил Тябин, Татьяна Орлова, Тимофей Трибунцев, Ирина Носова и другие

ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ ДЕРЕВНЕ

В поисках сенсационного материала для своего блога, столичная журналистка Татьяна Блок приезжает в российскую деревню Нижние Броды. Повод для съемки состоит в том, что однажды утром в соседней деревне Верхние Броды исчезли все люди. Разом, двадцать человек. На месте остались и деньги, и документы, и вся домашняя скотина. Татьяна принимается за расследование. Для неё это шанс доказать всем, что её зря уволили с телевидения…

ИВИ, 2023, Россия, 16+

Режиссер: Андрей Шавкеро. Продюсеры: Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов и Яна Лебедева. Производство: Студия «Sverdlovsk». В ролях: Мария Горбань, Филипп Ершов, Денис Косяков, Ольга Ергина, Сергей Дружко и другие.

ПЛЕЙЛИСТ ВОЛОНТЕРА

OKKO, 2023, Россия, 18+

Режиссер: Максим Свешников. Генеральные продюсеры: Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев, Юлия Мишкинене. Производство: Vita Aktiva для OKKO. В ролях: Иван Янковский, Евгения Громова, Шамиль Хаматов, Дмитрий Чеботарев, Александра Урсуляк, Марина Васильева, Артем Федотов и другие.

Штапич рано обзавелся семьей и также стремительно её лишился, успел поставить крест на карьере, и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников. Работая в отряде, он мечтает избавиться от старых проблем, зависимостей и комплексов, но постепенно осознает, что одних только подвигов для этого мало…

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Состав жюри будет объявлен в ближайшее время.

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