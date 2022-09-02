Фестиваль «Краски Востока» в Музее Востока

5 сентября компания MPM (дистрибьютор ведущих мировых брендов товаров для творчества) и Музей Востока приглашают всех увлеченных, креативных и свободных духом посетить фестиваль «Краски Востока». Партнер мероприятия — корейский бренд ShinHan Art.

Фестиваль пройдет под эгидой сообщества компании MPM — «СТИХИЯ». Это новое объединение, которое сплотит талантливых и творческих людей со всей страны. В рамках фестиваля состоится презентация сообщества. Вступить в «СТИХИЮ» сможет любой желающий.

Фестиваль «Краски Востока» расскажет о культуре и искусстве Дальнего Востока и особенно – о Корее. Корейская культура ворвалась в наш мир стремительно и без предупреждения и, похоже, осталась с нами надолго. Почему она так крепко полюбилась многим из нас? — Попробуем понять.

Наша встреча пройдет в Музее Востока — пространстве с обширной коллекцией памятников искусства Кореи. В Музее можно будет увидеть более 600 предметов корейского искусства и культуры: это скульптура, живопись, керамика, лаки, изделия из металла, традиционный костюм и украшения. Коллекция хронологически охватывает большой период истории — с эпохи Трех государств (I в. до н.э. — VII в. н.э.) до современности.

Фестиваль «Краски Востока» — это лекции по живописи и экскурсии от хранителей Музея Востока, знакомство с арт-материалами ShinHan Art, познавательные мастер- и демо-классы амбассадоров бренда.

Программа фестиваля

16.30 — Презентация бренда ShinHan Art

17.00 — Демо-классы во внутреннем дворе Музея

17.00 — Мастер-класс спиртовыми маркерами TOUCH от Екатерины Сурикат

17.00 — Лекция по живописи Кореи

17.00 — Экскурсия по залам Кореи

17.00 — Чайная церемония

17.30 — Экскурсия по залам Кореи

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