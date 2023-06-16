Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре впервые пройдет с участием артистов Большого Театра

С 5 по 9 июля 2023 года в Истре пройдет VI Музыкальный фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». Площадка фестиваля с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь примет ведущих исполнителей и коллективы, а также более 1000 зрителей в каждый из пяти фестивальных дней. Специальной программой в рамках фестиваля станет масштабное выступление Большого театра России, хор, оркестр и солисты которого впервые представят на открытой сцене в Подмосковье оперу Рахманинова «Алеко». Организаторами проекта выступают музей «Новый Иерусалим» и Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

«Лето. Музыка. Музей» — молодой и амбициозный российский open-air фестиваль, чья популярность уже вышла за пределы Подмосковья: к подножью Ново-Иерусалимского монастыря стремится публика из Москвы, гости столицы. Программа VI фестиваля посвящена музыке Сергея Васильевича Рахманинова: 150-летие со дня рождения композитора отмечается во всем мире, но масштабнее всего — в России. Один из самых любимых и исполняемых авторов, он подарил музыкантам и публике сотни страниц красивой музыки.

Знаменитые сочинения Рахманинова прозвучат вместе с музыкой композиторов, которые были близки ему или повлияли на его творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева, Аренского. Художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский, младший представитель знаменитой династии, выстраивает программу так, что слушатель погружается в мир молодого Рахманинова, ощущает неразрывные связи его сочинений с музыкой предшественников.

«Римский-Корсаков, Лядов, Танеев, Аренский – всех этих мастеров можно назвать наставниками Сергея Рахманинова. Поэтому фестиваль, несомненно, посвящен в том числе и им. Но, разумеется, главным действующим лицом фестиваля остается Рахманинов, поэтому в программе прозвучат все его основные жанры крупной формы: фортепианный концерт, симфоническая музыка, вокально-симфоническая поэма и опера», - отмечает Дмитрий Юровский.

В концертах фестиваля принимают участие уже зрелые и совсем молодые артисты, ярко заявившие о себе. Маститые Вадим Руденко и Гайк Казазян — лауреаты конкурса им. Чайковского, а пианист Иван Бессонов и дирижер Филипп Селиванов — победители Первого международного музыкального конкурса имени Рахманинова.

«Зрителя ждут встречи с ярчайшими молодыми, но уже известными солистами. Как всегда, у нас программа фестиваля очень насыщенная, разнообразная, которая, уверен, никого не оставит ни на секунду равнодушным», - отмечает президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей», народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Программу фестиваля 5 июля откроет концерт Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского, партия фортепиано – Вадим Руденко. В их исполнении прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром № 2 и Симфония №2 Сергея Рахманинова. 6 июля прозвучат произведения для скрипки Николая Римского-Корсакова, Александра Глазунова и Сергея Рахманинова. Солист – Гайк Казазян, на сцене Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Михаила Грановского. Программа 7 июля объединяет современников С. Рахманинова, его коллег: Петра Чайковского, Сергея Танеева, Антона Аренского, Анатолия Лядова. Произведения русских композиторов прозвучат в исполнении Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского, партия фортепиано – Иван Бессонов.

8 и 9 июля на фестивале – дни Большого Театра России. Он впервые в Подмосковье под открытым небом выступит в полном составе: хор, оркестр и солисты — больше 170 человек на сцене. Для зрителей подготовили оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола».

Владимир Урин, Генеральный директор Большого театра России:

«Нам очень приятно принять участие в фестивале «Лето. Музыка. Музей». Высокий уровень исполнения, интересные программы, концептуальное единство, особая атмосфера Нового Иерусалима за пять лет сделали фестиваль интереснейшим музыкальным событием лета в России. В нашей истории прошлой и новейшей мы неоднократно давали спектакли и концерты на открытом воздухе в самых разных точках земного шара. В России мы выступали и на Театральной площади в Москве, в Пскове и Доброграде, Херсонесе. А теперь Большой театр впервые выступит в таком формате в Подмосковье. У нас есть необходимый опыт, связанный, в первую очередь с акустическими особенностями таких вечеров.

В этом году фестиваль посвящён творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Солисты, оркестр и хор Большого театра исполнят в концертном исполнении оперу «Алеко» и поэму «Колокола». Возможно, само место – Российская Палестина и близость к храму и одному из самых замечательных музейных комплексов московской земли, сам воздух – придадут дополнительную силу и глубину звучания этим произведениям».

Зал фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в этот раз станет больше, чем в предыдущие годы. Он переместится из круглого уличного атриума музея «Новый Иерусалим» на более просторную площадку с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Перед концертами все зрители смогут заглянуть на выставки и в сам музей, ведь их посещение традиционно входит в фестивальный билет.

Мероприятие проводится Государственным историко-художественным музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Министерства культуры Российской Федерации.

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