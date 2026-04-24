Фестиваль молодого современного искусства Тон-фесТ открылся в Москве

By editor
Фото: Юрий Горячев

В новом культурном пространстве Москвы — ТОН-ЦЕНТРе на Комсомольской площади под девизом «Искусство в движении» открылся первый ежегодный фестиваль молодого современного искусства Тон-фесТ. В программе фестиваля, который продлится неделю — перформативные читки, танцевальные и музыкальные импровизации, концерты электронной и акустической музыки, саунд-инсталляции.

Тон-фесТ — ежегодный фестиваль новой волны талантов, который видит молодость во всем: в музыке, фотографии, театре, хореографии, драматургии и в самом себе. Здесь нет строгих жанровых рамок, а самым важным становится живое присутствие: возможность увидеть, как рождается новое. ТОН-ЦЕНТР дает шанс проявиться тем, кто готов к большому разговору, в ком чувствуется интонация нового времени.

Фестиваль открыли основатель ТОН-ЦЕНТРА Ирина Дзюба, директор ТОН-ЦЕНТРА Ниссо Яхшимурадова, креативный директор ТОН-ЦЕНТРА Сергей Мешалкин и художественный руководитель Тон-ФесТа Катя Бочавар.

Первыми гостями мероприятия стали: Ольга Панченко, Игорь Гаранин, Сабина Чагина, Иван Сибирин, Юлия Квин, Павел Вардишвили, Вадим Ветерков, Валерия Ваганова, Наталия Зайченко, Николай Корьков, Алексей Розов, Айрат Багаутдинов, Юрий Поляков, Петр Кудрявцев, Катя Истратова и Сона Хачатрян.

Фото: Юрий Горячев

Во время фестиваля постоянно открыта выставка современной фотографии 17 молодых авторов и многоканальная саунд-арт-инсталляция с кинетическим объектом ROTOR, который «разворачивает» звук и создает среду для перформансов и музыкальных экспериментов.

Выставка «Знаменитые театры России» — первый большой проект Бахрушинского музея в Чили

