Фестиваль «Музыкальное сердце театра – 2023» пройдет в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске

Осенью этого года Кузбасс станет центром российского музыкального театра! Сразу в трех городах — Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске — развернутся события фестиваля «Музыкальное сердце театра», главного в стране мероприятия, посвященного музыкальным постановкам. Его история началась еще в 2006 году. В 2021-м формат фестиваля во многом поменялся, теперь ежегодно для проведения мероприятий выбирается новая региональная площадка. Президентом фестиваля стал композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

В преддверии масштабного события, уже с 5 по 9 сентября, впервые пройдет молодежная программа — состоятся показы самых ярких спектаклей с участием студентов и выпускников пяти российских вузов: Школы-студии МХАТ, Российского института театрального искусства ГИТИС, РГИСИ (Санкт-Петербург), ЕГТИ (Екатеринбург) и Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова (Саратов). Постановки представят на сцене филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) — Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства. Студенческая программа «Музыкального сердца театра» станет первым событием в этом пространстве после официального открытия.

С 10 по 20 ноября жители и гости Кузбасса смогут оценить лучшие постановки страны, претендующие на премию «Музыкальное сердце театра». Большинство спектаклей, вошедших в шорт-лист церемонии, будут показаны на сцене в рамках фестиваля. С 1 сентября увидеть мюзиклы-номинанты и оставить свой голос за понравившуюся постановку смогут и поклонники со всего мира. По результатам голосования на сайте будет определен спектакль-победитель в номинации «Премия зрительских симпатий».

В рамках фестиваля будет работать Лаборатория, которую возглавит заслуженный деятель искусств РФ, композитор Александр Пантыкин. Это отдельное направление фестиваля, где ведется отбор авторских театральных проектов, не имевших ранее сценического воплощения.

Завершится фестиваль ярким и долгожданным событием — Церемонией вручения премий «Музыкальное сердце театра». Звездные гости, шоу с участием знаменитых артистов мюзиклов, красная дорожка с дресс-кодом red tie, интригующее объявление победителей — все это премия «Музыкальное сердце театра», за которой ежегодно следят любители театра по всей стране.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Кузбасса.

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