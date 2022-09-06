Фестиваль «Музыкальное сердце театра» объявил итоги отбора в творческую Лабораторию

Подведены итоги отбора творческих команд-участников Лаборатории Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» – 2022 г. Проведение Фестиваля запланировано в Екатеринбурге с 21 по 27 ноября. Куратор Лаборатории – Александр Пантыкин, режиссёр-наставник – Александр Рыхлов. Всего на конкурс было подано более 80 заявок, из которых отобрано 10 авторских коллективов и 10 режиссёров.

Президент фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», Народный артист России Максим Дунаевский рассказал об идее создания Лаборатории: «С прошлого года в нашей программе фестивальных мероприятий появилась еще одна творческая составляющая, названная нами Лаборатория. Кураторы организуют творческие команды, отбирая в них авторов и режиссеров со всей страны, которые будут создавать презентации театральных эскизов, а затем выставят их на питчинг, где руководители театральных площадок смогут оценить и отобрать новые произведения для своих репертуаров. Таким образом, Фестиваль «Музыкальное сердце театра» теперь не только оценивает лучшее, что уже создано в сфере музыкального театра, но и способствует созданию новых конкурентоспособных постановок, пополняя ими репертуары музыкальных театров по всей стране».

Пока знакомятся уже отобранные творческие команды, открыт приём заявок для артистов музыкального театра на участие в Лаборатории. Для участия в отборе претендентам необходимо до 25 сентября 2022 г. (23:30 по Московскому времени) подать анкету на сайте Фестиваля https://musicalheart.ru/festival-2022/laboratoriya-2/. Всего будет принято до 40 артистов, из них по системе квотирования половина – артисты, проживающие в Свердловской области, остальные – из других регионов России. Важным критерием отбора является наличие актерского образования и опыт участия в музыкальных постановках. Результаты отбора будут опубликованы 1 октября 2022 г. на официальных ресурсах проекта.

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