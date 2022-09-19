ФЕСТИВАЛЬ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ ОТКРЫЛСЯ НА КУРОРТЕ РОЗА ХУТОР

На курорте Роза Хутор стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В рамках смотра впервые сериалы и кино встретятся как полноправные участники. Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, ИВИ, More.tv/Wink сами выбрали сериалы и фильмы, которые продемонстрируют зрителям и представителям индустрии направления развития стримингов в новом сезоне. В этом году все участники, гости и зрители фестиваля участвуют в голосовании за представленные в программе проекты: после каждого показа можно будет оценить фильмы и сериалы в специальной онлайн-форме и в официальном приложении «Нового сезона».

Церемония Открытия прошла в уникальном формате digital-перфоманса. Режиссер церемонии — Андрей Вальдберг. С приветственным словом выступили члены Попечительского совета фестиваля: продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, заместитель генерального директора по контенту ИВИ Иван Гринин, генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин и директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюс Ольга Филипук.

Первым фильмом программы, показанным после церемонии Открытия, стал «Голиаф» Адильхана Ержанова, актеры которого неделю назад получили премию Bisato d’oro на Венецианском кинофестивале. Картина перенесла зрителей в казахский поселок Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу, которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести… Ленту на «Новом сезоне» представили продюсер Георгий Шабанов, актеры Данияр Алшинов и Александра Ревенко.

В 2022 году все участники, гости и зрители фестиваля участвуют в голосовании за представленные в программе проекты: после каждого показа можно будет оценить фильмы и сериалы в специальной онлайн-форме и в официальном приложении.

Гостями церемонии Открытия и показа фильма «Голиаф» стали: Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Ирина Горбачева, Наталья Мещанинова, Катерина Шпица, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Лукерья Ильяшенко и Александр Маленков, Ксения Кутепова, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Александр Незлобин, Таисия Вилкова, Наталья Бардо, Ольга Медынич, Андрей Золотарев, Алена Званцова, Денис Аларкон-Рамирес, Елизавета Шакира, Кирилл Кузнецов, Дмитрий Давиденко, Анна Александрова, Виктория Маслова, Наталья Степанковская, Елизавета Ищенко, Илья Бачурин, Яна Крайнова, Ксения Суркова, Оксана Михеева, Алена Чехова и другие.

Фестиваль «Новый сезон» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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