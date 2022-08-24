Фестиваль российского рока – Центру Стаса Намина 35 лет

Легенды, рок, драйв – 27–28 августа в Зеленом театре Парка им. Горького пройдет фестиваль «SNC 35 лет», посвященный юбилею первого продюсерского центра и независимой студии звукозаписи в России SNC. Он был создан музыкантом, продюсером, режиссером театра и кино, основателем и бессменным лидером «Цветов» Стасом Наминым. Там зарождались и делали свои первые уверенные музыкальные шаги такие мастодонты русского рока, как «Бригада С», «Моральный кодекс», «Калинов мост», «Николай Коперник», «Мегаполис», «Сплин» и, конечно, созданная Стасом Наминым культовая группа «Парк Горького».

Спустя несколько десятилетий группа «Парк Горького» впервые выйдет на сцену в новой инкарнации. На фестивале 28 августа будет первое публичное выступление «Парка Горького» XXI века: лидер-гитарист и вокалист Олег Изотов, лидер-вокалист Сергей Арутюнов, бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза (США), лидер-гитарист и вокалист Павел Павлов, а также барабанщик и тоже вокалист Алексей Баев. В дальнейшем в составе группы предполагается возможность участия и других музыкантов, приглашенных Наминым. Это барабанщик Кенни Аронов (США), бас-гитарист и вокалист Иван Гуськов, лидер вокалист и гитарист Кирилл Бабиев и другие музыканты мирового уровня.

26 августа в малом зале Зеленого театра состоится открытая репетиция группы.

В воскресенье, 28 августа, на open-air команда представит песни из первого альбома 1989 года и новые песни из альбома «Горький Парк -2022».

В фестивале также примут участие «Чайф», Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), «7Б», «Тайм-Аут», 25/17, «Бригада С» (Гарик Сукачев и Сергей Галанин), «Алиса», «Калинов мост» (Дмитрий Ревякин), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Владимир Пресняков, The CrossroadZ (Сергей Воронов), «Цветы» и др.

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