Фестиваль «Роза Хутор. Классика». Летняя резиденция классического искусства в горах

С 18 по 27 августа горный курорт Роза Хутор станет центром событий фестиваля классического искусства «Роза Хутор. Классика». Фестиваль является преемником I Сочинского фестиваля классической музыки, проходившего на различных площадках Большого Сочи в августе 2022 и ставшего знаковым для региона: зрителям впервые была представлена опера в горах на высоте 1050 м. В этом году фестиваль «Роза Хутор. Классика» стал победителем второго грантового конкурса и получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль пройдет на нескольких концертных площадках курорта Роза Хутор и представит масштабную программу. В постановках примут участие мировые звезды оперы и балета.

Откроет фестиваль двухдневный показ нового драматического балета с элементами рок-шоу «Мастер и Маргарита» в постановке Сергея Полунина, премьерные показы которого состоялись в марте 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге. Жители и гости юга России увидят постановку впервые на сцене концертно-театрального комплекса «Роза Холл».

На площади «Роза» перед ратушей пройдут камерные концерты классической музыки. Зрителей ждут виртуозный концерт Александры Ли (скрипка) и Александры Грачевой (фортепиано), а также серия концертов, посвященных 150-летию С. В. Рахманинова: «Всенощное бдение» в исполнении хора консорта «Gamajun», вечера романсов С. В. Рахманинова, концерт Сочинского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя фестиваля Алексея Асланова.

В заключительные дни фестиваля зрителей ждёт премьерная постановка оперы Джакомо Пуччини «Турандот» на открытой сцене парка «Лайзо», Роза Хутор. Солисты Мариинского театра с мировыми именами исполнят ведущие партии:

Турандот – Евгения Муравьева, лауреат многочисленных конкурсов, выступала в итальянских Ла Скала и театре Массимо, в Венской опере и на других сценах мира.

Калаф – Сергей Скороходов, заслуженный артист Республики Башкортостан, выступал в Метрополитен-опере, в спектаклях Парижской оперы, на сценах немецких и американских театров.

Лиу – Анна Денисова, лауреат многочисленных конкурсов, участница оперных фестивалей, выступала в Большом театре, в Ла Скала, на площадках Баден-Бадена, Нюрнберга и на многих других сценах.

Тимур – Юрий Воробьев, знаменитый бас, выступал на сценах Вены и Амстердама, Парижа и Лондона, участвовал в европейских оперных фестивалях.

Главный режиссер фестиваля и новой оперы «Турандот» – Илья Устьянцев, хореограф, постановщик и преподаватель Мариинского театра.

На торжественном закрытии фестиваля выступит знаменитый композитор и дирижер из Бахрейна Вахид Альхан (Waheed Alkhan). Выступление состоится в рамках международного культурного сотрудничества между Россией и Королевством Бахрейн при единогласной поддержке Их Превосходительств Директора Управления культуры и древностей и Чрезвычайного и Полномочного Посла Бахрейна.

Вахид Альхан - бахрейнский композитор, окончил консерваторию в Каире, где получил степень бакалавра по игре на гобое у российского профессора Соколова, а затем степень магистра наук в области народной музыки. Он также основал Институт классической музыки в Бахрейне, который был первым в своем роде, принявшим и обучавшим многих бахрейнских музыкантов и представителей других национальностей.

На фестивале «Роза Хутор. Классика» маэстро Альхан представит симфонические композиции, вошедшие в недавний альбом "Return to life", в которых отражено стремление найти промежуточный язык между западной академической музыкой с ее сложной симфонической текстурой, перкуссией и красочными ритмическими формами, характерными для восточной музыки в целом, и Бахрейна в частности, где слушатель блуждает по просторам без границ. Публика впервые услышит музыку композитора в исполнении автора, группы бахрейнских музыкантов и Сочинского симфонического оркестра под управлением Алексея Асланова.

В течение нескольких лет маэстро Вахид Альхан дал ряд концертов в столицах Венгрии, Франции, Египта и родной Манаме. После выступления в Сочи публика вновь увидит его в Москве, а затем гастрольный график приведёт его в Египет, Бахрейн и Австрию. Музыкант является обладателем множества наград, полученных им в Бахрейне, Будапеште, Шанхае и Каире.

«Для нас большая честь принимать гостей из Бахрейна на площадке фестиваля. В этом году «Роза Хутор. Классика» стал по-настоящему международным праздником классического искусства. Выступление невероятно талантливого композитора Вахида Альхана станет символом дружбы и духовной связи России и Бахрейна. Мы уверены, что зрители получат огромное удовольствие!» - комментирует генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Дедух.

Как и в прошлом году, важной частью проекта станет его образовательная часть - Всероссийский кастинг молодых оперных исполнителей. Истории успеха победителей предыдущего кастинга расскажет Президентский фонд культурных инициатив, благодаря поддержке которого состоялся I Сочинский фестиваль классической музыки. Команда фонда представит серию видео интервью «Искусство побеждать. Участники».

«Цель фестиваля – не только удивить зрителя мастерством своих участников и зрелищностью постановок, но и стать площадкой для развития молодых талантов. В рамках проекта состоялся всероссийский кастинг молодых оперных исполнителей, пройдет образовательная программа. Победители кастинга примут участие в премьерных показах оперы «Турандот», исполнив свои партии на одной сцене со звездами мировой величины», - комментирует Алексей Асланов, художественный руководитель фестиваля.

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