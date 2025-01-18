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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фестиваль РОЗАФЕСТ x СБП объявил музыкальную программу

editor
By editor
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РОЗАФЕСТ

Спортивно-музыкальный фестиваль РОЗАФЕСТ х СБП объявляет лайн-ап. Фестиваль проводится на горном курорте «Роза Хутор» при поддержке Системы быстрых платежей (СБП). Более 100 часов музыки, dj-сеты в горах и знаковые хедлайнеры: Минаева, Lavblast, Propaganda Machine, DJ Cherocky и многие другие.

В этом году на фестивале выступят:

  • Минаева — резидентка творческого объединения GAZ, исполнительница «Шоколадки» — суперхита 2024 года, «Тот самый день», «На ощупь» и других лирических, теплых, ярких и популярных песен;
  • Творческое музыкальное объединение Propaganda Machine by Surf Coffee ®;
  • Steppa Style aka Stepski — москвич, представляющий российский дэнсхолл на западе;
  • DJ Cherocky — концертный диджей рэпера Элджея;
  • Lavblast — электронный проект Полины Фаворской (FAVLAV) и Риши Раш;
  • Концертный DJ группы «Хлеб» — Barbara;
  • Turbosh — резиденты московского лейбла System 108. Электронная музыкальная группа из Санкт-Петербурга играющая в стилях евроденс, транс, техно и поп;
  • Хип-хоп исполнитель и битмейкер Aum Raa и многие другие.

«В этом году в музыкальной программе сделали упор на знакомство аудитории фестиваля с новыми восходящими звездами. Фрешмены удивят вас своим звучанием и взглядом на знакомые для вас жанры музыки. Это надо услышать и увидеть, поэтому не буду раскрывать все карты, но уверена точно, что после фестиваля в вашем музыкальном плейлисте появятся новые артисты», — Бася Трошанина, музыкальный директор фестиваля РОЗАФЕСТ.

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