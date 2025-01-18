Фестиваль РОЗАФЕСТ x СБП объявил музыкальную программу

Спортивно-музыкальный фестиваль РОЗАФЕСТ х СБП объявляет лайн-ап. Фестиваль проводится на горном курорте «Роза Хутор» при поддержке Системы быстрых платежей (СБП). Более 100 часов музыки, dj-сеты в горах и знаковые хедлайнеры: Минаева, Lavblast, Propaganda Machine, DJ Cherocky и многие другие.

В этом году на фестивале выступят:

Минаева — резидентка творческого объединения GAZ, исполнительница «Шоколадки» — суперхита 2024 года, «Тот самый день», «На ощупь» и других лирических, теплых, ярких и популярных песен;

Творческое музыкальное объединение Propaganda Machine by Surf Coffee ®;

Steppa Style aka Stepski — москвич, представляющий российский дэнсхолл на западе;

DJ Cherocky — концертный диджей рэпера Элджея;

Lavblast — электронный проект Полины Фаворской (FAVLAV) и Риши Раш;

Концертный DJ группы «Хлеб» — Barbara;

Turbosh — резиденты московского лейбла System 108. Электронная музыкальная группа из Санкт-Петербурга играющая в стилях евроденс, транс, техно и поп;

Хип-хоп исполнитель и битмейкер Aum Raa и многие другие.

«В этом году в музыкальной программе сделали упор на знакомство аудитории фестиваля с новыми восходящими звездами. Фрешмены удивят вас своим звучанием и взглядом на знакомые для вас жанры музыки. Это надо услышать и увидеть, поэтому не буду раскрывать все карты, но уверена точно, что после фестиваля в вашем музыкальном плейлисте появятся новые артисты», — Бася Трошанина, музыкальный директор фестиваля РОЗАФЕСТ.