Фестиваль «Таврида.АРТ» объявил старт регистрации участников

Фестиваль креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ» состоится с 12 по 16 июля в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. 3 500 участников со всей страны соберутся на одной площадке для творческого самовыражения и поиска единомышленников. Фестиваль будет посвящен открытому окну возможностей и поддержки в условиях «новой экономики» и импортозамещения. Регистрация для участников уже открыта на сайте tavrida.art.

Стать участниками фестиваля могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Традиционно на площадку приедут: резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры и искусств; блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений и НКО; участники конкурса «Большая перемена» и их родители; участники Всероссийского фестиваля исторической реконструкции. Впервые к аудиториям присоединятся активные деятели форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), студенты средних и высших учебных заведений. Участники разместятся в тематических арт-кварталах.

«Главная тема фестиваля этого года – «сложности = возможности». Мы раскроем ее в образовательных форматах «Меганомики» – программы от будущего Университета креативных индустрий. Топ-эксперты поднимут вопросы использования открытого окна возможностей и создания системы поддержки молодых творцов в новых условиях импортозамещения в креативных индустриях. И, говоря о возможностях, нельзя не упомянуть кастинг-платформу, которая проведет для участников фестиваля отборы в популярные медиапроекты, передовые компании и организации, – говорит руководитель арт-кластера Сергей Першин. – Кстати, уже сейчас мы запускаем кастинги на фестиваль. Молодые артисты могут оставить заявку на нашем сайте, пройти отбор и выступить на одной из сцен «Таврида.АРТ».

Еще одним инструментом для реализации творческого потенциала станет грантовый конкурс Росмолодежи. На площадке «Таврида.АРТ» вновь пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, его победители получат до 1 500 000 рублей на воплощение своих идей в жизнь.

«Таврида.АРТ» станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. На сценах фестиваля зрители и участники увидят результат коллабораций традиционной культуры и современного искусства. Одно из главных ежегодных событий проекта – Шоу резидентов – пройдет в тематике народного праздника Ивана Купалы, а молодые артисты выступят в дуэтах с известными исполнителями. На ярмарке-выставке народных промыслов участники фестиваля смогут познакомиться с работами лучших российских мастеров-ремесленников и посетить мастер-классы.

Участников фестиваля ждут яркие музыкальные проекты с выступлениями резидентов арт-кластера. На главной сцене планируется этно-трибьют, посвященный творчеству Виктора Цоя: в год 60-летия со дня рождения музыканта на сцене прозвучат кавер-версии его хитов. Еще одним посвящением известным исполнителям станет шоу-признание творчеству народных артистов, где молодые творцы споют популярные композиции звезд российской сцены в новых аранжировках. Хедлайнеры фестиваля выступят в новом формате «Народное караоке»: у тысячи участников будет возможность спеть хиты вместе с любимыми исполнителями.

В создании мероприятий Фестиваля примут участие известные деятели культуры и искусства. Режиссером-постановщиком красочного арт-шествия выступит обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти. В честь юбилейных дат в истории российского искусства будут организованы специальные проекты. К 100-летию российского джаза пройдет концерт джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, а к 150-летию Сергея Дягилева – выступление звезд балета Большого и Мариинского театров.

«Таврида.АРТ» вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на своей площадке более 300 событий. На площадке пройдут финалы творческих конкурсов. Хореографический баттл «Короли лезгинки» определит лучшего исполнителя кавказского танца. А среди региональных команд по творческим направлениям – «танцы», «вокал», «стрит-арт» и другим – состоится финал соревнования «Чемпион.АРТ».

Участников «Таврида.АРТ» ждут фестиваль воздушных фигур, который продлится все дни программы, а также шоу дронов, фестиваль современной живописи и искусства, фестиваль уличных театров, шоу-показ молодых российских дизайнеров, мероприятия с участием «Легенд Тавриды», фестиваль авторской песни и другие события.

Формат участия зрителей в фестивале «Таврида.АРТ» будет определен позже.

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