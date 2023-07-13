Фестиваль «Таврида.АРТ» под надежным крылом МЧС

Ежегодно фестиваль «Таврида.АРТ» становится точкой притяжения талантливой молодежи со всей России, а также гостей и жителей Крыма. Яркие шоу, образовательные форматы и встречи с известными деятелями культуры и искусства выходят на первый план. Однако, чтобы мероприятие такого масштаба прошло успешно необходимо обеспечить безопасность. Сотрудники МЧС — герои, которые остаются в тени, но чей труд особенно важен и ценен.

В период подготовки к проведению Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в рамках обеспечения техногенной и пожарной безопасности на территории Академии творческих индустрий «Меганом» 12 июля прошли тренировочные пожарно-тактические учения. В них приняли участие 12 единиц спецтехники и более 50 человек личного состава МЧС России. Подобные учения — это необходимое условие для обеспечения и поддержания безопасности на Фестивале «Таврида.АРТ», который состоится в августе, а также для полноценной и безопасной работы Академии «Меганом».

По тактическому замыслу, пожар возник на втором этаже в здании бистро «На штиле». В помещении вытяжной венткамеры произошло замыкания электрощитовой и создалась угроза распространения пожара на соседние комнаты и верхний этаж. После сигнала пожарной тревоги, персонал объекта сообщил о происшествии по телефону 112 и приступил к тушению условного пожара первичными средствами пожаротушения. Вместе с тем ответственные за пожарную безопасность лица осуществляли действия по эвакуации людей из здания бистро.

Оперативно к месту условного происшествия по рангу пожара №2 прибыли огнеборцы 21 пожарно-спасательной части. На момент прибытия подразделений условное пламя быстро распространилось и площадь возгорания превысила 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС России провели боевое развертывание и приступили к тушению условного возгорания. Также был развернут оперативный штаб для координации действий всех сил и средств, задействованных в операции.

Два человека оказались отрезаны от путей эвакуации в опасных зонах сильного условного задымления. Во время проведения разведки звеном ГДЗС пострадавшие были обнаружены, эвакуированы и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Тем временем службы взаимодействия выполняли свои задачи: полиция оцепила место пожара, газовая служба произвела отключение объекта от подачи газа, а сотрудники «Крымэнерго» отключили объект от энергоснабжения. Все участники учений действовали быстро и слаженно. Это позволило отработать все вводные менее чем за час. Все цели и задачи сегодняшних учений были успешно выполнены.

В течение всего образовательного сезона сотрудники МЧС России будут обеспечивать безопасность арт-кластера «Таврида» сразу по нескольким направлениям — это и круглосуточное боевое дежурство, и профилактическая работа, в том числе инструктажи по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях, оказанию помощи и использованию первичных средств пожаротушения.

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