Фестиваль «Таврида.АРТ» подводит итоги

C 15 по 19 августа в Крыму, в бухте Капсель, площадка арт-кластера «Таврида» стала точкой притяжения для самых талантливых, творческих и активных молодых людей со всей страны. Здесь развернулся фестиваль «Таврида.АРТ» – 5 дней непрерывной музыки, шоу и представлений, мастер-классов, нетворкингов, мотивационных лекций, встреч с интересными людьми. Было место и образовательной программе, и социальном активностям, и спорту. Сотни участников возвращаются домой победителями кастингов, прослушиваний и грантового конкурса.

Главные темы, вокруг которых выстроилась программа фестиваля и его ключевые смыслы, – Год культурного наследия народов России, «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь» как манифест молодых творцов против культуры отмены.

«В этом году фестиваль «Таврида.АРТ» был посвящен Году культурного наследия народов России. На площадках фестиваля были показаны культура, искусство, история народов, населяющих нашу огромную страну, – говорит Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. – Показателем роста творческого уровня молодых ребят, которые участвуют в «Тавриде», является тот факт, что весь проект шоу-открытия и шоу-закрытия сделан участниками и резидентами арт-кластера. И вот то, что ребята сами способны такое создавать – это как раз реализация одной из главных целей, которые ставит перед собой «Таврида». За все дни фестиваля прошло около 1000 событий, проектов, кастингов, выступлений. В соответствии с нашим девизом «Россия – страна возможностей», это, наверное, уникальная площадка. В общей сложности за все время более 5000 человек приняли участие в кастингах и отборах в самые интересные творческие проекты в нашей стране. А это значит, у огромного количества людей появился шанс реализовать себя, свои проекты, обрести новых друзей, наставников и новые мечты. «Таврида» растет, развивается, и всё, что здесь происходит, всё это пространство – пространство мечты, причем не абстрактной, а той, которая воплощается в жизнь».

На фестиваль «Таврида.АРТ» приехали более 50 000 участников и зрителей из 85 регионов России, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Еще 400 человек из 61 региона России и Донецка трудились в качестве волонтеров и координаторов. Ежедневно с 16 по 18 августа фестиваль посещали жители и гости Крыма, в их числе также были специально приглашенные гости – военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, врачи, учителя, работники социальной сферы, жители Судака и окрестностей, волонтеры.

«На платформе арт-кластера «Таврида» сегодня выстраивается полноценная система поддержки молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. Эта система позволяет им находить партнеров, создавать команды, получать поддержку своих проектов и выходить в индустрию. Фестиваль «Таврида.АРТ» – это самый центр творчества, точка сборки и визуализации всех тех возможностей, которые есть у нас в стране, – сказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. – В этом году через всю программу фестиваля прошел важный смысл #МЫВМЕСТЕ. И я не могу не отметить, что здесь с нами делегация молодых людей из Донбасса, Херсона, Запорожья. Помимо этого развернута большая социальная программа. И меня очень удивило, что с первых минут фестиваля самая большая очередь выстроилась к стенду, в котором проходил сбор книг. Ребята привезли с собой русскую классическую литературу, чтобы передать ее в библиотечные фонды Донбасса. Еще один смысл звучит как манифест молодых деятелей культуры всему миру – «Нас не отменишь». Своим творчеством, своим примером участники фестиваля показывают, что у нашей культуры не только богатое наследие, но и потрясающее богатое настоящее и будущее».

В дни фестиваля развернулась большая социальная программа, организаторами акций выступили арт-кластер «Таврида» и движение #МЫВМЕСТЕ. В результате 6000 экземпляров книг русской классической литературы собрано в пользу библиотечных фондов в Херсонской и Запорожской областях. Очередь из участников акции, желающих сдать книги, протянулась на 800 метров. В рамках полезной программы более 100 волонтеров #МЫВМЕСТЕ совершили выезды в населенные пункты Крыма, где оказали бытовую помощь местным жителям, дали концерт и провели субботники. Помимо этого, в дни фестиваля проходил целевой сбор пожертвований на помощь мирному населению, проживающему на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Фестиваль «Таврида.АРТ» стал площадкой для проведения сразу нескольких тематических фестивалей.

Фестиваль креативного образования от Университета креативных индустрий собрал в качестве спикеров топовых представителей различных сфер культуры и искусства, креативных индустрий, науки и государственного управления. В формате мотивационных лекций и неформальных встреч с участниками встречались министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии наук Александр Сергеев, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, эксперт моды Владислав Лисовец, рэп-исполнитель ST и другие эксперты. Все они под разными углами раскрывали тему «Жить и работать в России».

«В рамках фестиваля мы провели серию мотивационных встреч, где в неформальной обстановке своими наблюдениями, лайфхаками и практическим опытом поделились топовые эксперты различных направлений. Вместе с участниками мы порассуждали, как эффективно развивать свой талант и профессиональный потенциал в нашей стране, – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. – Кроме того, ключевым событием фестиваля стала презентация Университета креативных индустрий – образовательного центра будущего. Мы представили первые программы, которые будут запущены вместе с открытием Университета, познакомили аудиторию с кураторами различных направлений и объявили первых слушателей – резидентов арт-кластера».

В рамках презентации заключили первые соглашения о сотрудничестве в просветительско-образовательной сфере. В числе первых партнеров Университета креативных индустрий – подписантов соглашений – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, «Газпром-Медиа Холдинг» и «Русская Медиагруппа».

Образовательную программу фестиваля поддержало Российское общество «Знание». Они возвели «Лекторий “Вершина Знаний”», который останется частью инфраструктуры арт-кластера. За четыре дня работы в студии лектория выступили 25 экспертов, слушателями лекций и мастер-классов стали 5000 человек, а онлайн-трансляции набрали свыше 10 миллионов просмотров.

Фестиваль современного искусства охватил всю территорию арт-кластера и включил в себя масштабный мурал, галерейное пространство, четыре поп-ап-интеграции в павильоны, открытые для проведения мероприятий в рамках общей программы «Таврида.АРТ», а также уличные объекты. В общей сложности было представлено более 100 художественных работ в разных техниках. Специально для фестиваля был создан аудиовизуальный проект «Пульс Океана». Художник под псевдонимом Biosoph в режиме реального времени сконструировал инсталляцию, создающую светозвуковую композицию из колебаний моря.

Самая масштабная работа, представленная на фестивале современного искусства, – мурал размером 180 кв. м на стене бистро арт-кластера. Это визуализация главного послания фестиваля – «Нас не отменишь». Граффити создано как отсылка к геральдической традиции девизов с центральным образом медведем. Авторы работы – команда Desart365 и художники проекта «АРТ.РОДИНА».

Специальный проект фестиваля современного искусства «Без границ. Художники Донбасса», посвященный творчеству современных художников с территорий Донецкой и Луганской народных республик, посетило более 5000 зрителей. Лейтмотив выставки – поиск покоя, мира и обращение к анализу личных переживаний.

29 молодых российских дизайнеров представили свои коллекции на фестивале моды. Шоу-показ прошел на территории строительства Университета креативных индустрий. На подиуме также прошла презентация одежды, созданной резидентами «Тавриды» в коллаборации с брендами 404 NOT FOUND и URBANTIGER. Молодые дизайнеры подобрали образы для ряда хедлайнеров и артистов концертной программы фестиваля.

В дни фестиваля коллекция арт-парка «Тавриды» пополнилась арт-объектом Paper boat. Этим проектом молодые архитекторы постарались привлечь внимание к глобальной проблеме загрязнения.

В Ярмарке народных промыслов свои стенды с изделиями народных промыслов представили Оренбургская, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Нижегородская, Вологодская и Московская области, Республики Башкирия и Удмуртия. Изюминкой ярмарки стала зона виртуальных бракосочетаний – 18 пар сыграли VR-свадьбу в разных народных стилях и получили свои NFT-свидетельства о регистрации брака в метавселенной.

Выставка регионов, корпораций и партнерских организаций «Знакомимся с Россией. Офлайн» объединила Московскую, Тульскую и Белгородскую области, Камчатский, Пермский и Ставропольский края, Республику Татарстан и Республику Саха (Якутия), Севастополь и Ямало-Ненецкий АО. Свои стенды представили платформы возможностей «Другое дело» и «Твой ход».

Почта Крыма специально к фестивалю разработала и выпустила марку, гашение которой состоялось на официальной церемонии 15 августа.

Фестиваль уличных театров собрал 11 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Уфы, Альметьевска и Кургана, каждый из которых привез свои перформансы и постановки. Вместе же коллективы провели интерактивную программу для гостей и участников фестиваля.

Через всю территорию фестиваля прошло театрализованное арт-шествие «МыВместе», которое объединило представителей разных народностей и поколений, различных сфер, интересов и возрастов. Более 1500 человек в национальных костюмах и культовых образах прошли по знаковым локациям «Тавриды» и продемонстрировали главные культурные ценности нашей страны. Кульминацией шествия стал огромный «узорный хоровод». Массовый, зрелищный, национальный танец организовали участники конкурса «Мастера гостеприимства» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и назвали его хороводный рейв «Россия танцующая». Срежессировал арт-шествие Алексей Франдетти – главный режиссер театра «Ленком» и многократный обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска».

В шоу дронов 400 летательных аппаратов появились в ночном небе и устроили световое воздушное шоу, посвященное культурному наследию страны и ее главным ценностям. Зрители увидели образы бьющегося сердца, планеты Земля, карты России и матрешки, внутри которой были спрятаны буквы кириллицы.

На фестивале патриотической песни заслуженные артисты Республики Крым, резиденты «Тавриды» и победители международных конкурсов исполнили песни о любви к Родине. Завершением фестиваля патриотический песни стало водно-воздушное шоу и встреча фрегата «Херсонес», который проплыл у берегов «Тавриды» и раскрыл алые паруса.

Фестиваль исторической реконструкции привлек более 8000 посетителей. Гости смогли принять участие в интерактивах на масштабных исторических площадках и наглядно познакомится с эпохами Древней Руси, Петра I и Великой Отечественной войны. 150 реконструкторов из 11 регионов страны провели для зрителей выставки вооружения, мастер-классы по ремеслам, уличные театры, панельные дискуссии и кинопоказы. Участники общероссийского движения РОСРЕКОН совместно с Федеральным агентством по делам молодежи в рамках программы Роспатриот представили полевые лагеря, средневековые турниры, фотозоны. Особую атмосферу создало музыкальное сопровождение с аутентичным фольклором разных народов. Основная площадка была посвящена 350-летию Петра I, на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» театральная труппа «Малый Трианон» совместно с историческими клубами представили постановку «Ассамблея Петра» по мотивам событий XVII века. Яркое представление о культуре и основных исторических событиях правления Петра I увидело порядка 3000 зрителей.

Фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева «Дягилев. Русские сезоны» прошел на «Таврида.АРТ» как на одной из ключевых площадок Года культурного наследия народов России. В числе приглашенных гостей – заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб, первая солистка Большого театра Маргарита Шрайнер, первый солист Большого театра Дмитрий Смилевски. Вместе с резидентами «Тавриды», Ириной Карпуниной и Дарьей Кравченко, артисты показали лучшие номера знаменитых «Русских сезонов» Дягилева: «Жизель», «Видение розы», «Послеполуденный отдых Фавна», «Петрушка», а также из фрагментов опер, покоривших европейскую публику начала XX века: «Борис Годунов», «Князь Игорь» и других.

«В рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму прошел фестиваль возможностей. Его участниками стали 800 победителей и финалистов проектов платформы «Россия – страна возможностей», а также гости фестиваля», – рассказывает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Событие проходило в лаунж-зоне «Россия – страна возможностей» в арт-кварталах и на территории «Города возможностей» в арт-кластере. Участники посетили около 50 мастер-классов, лекций, тренингов, встреч с наставниками, дискуссий, прожарок, викторин, квизов, игр и не только. Помимо этого, была организована насыщенная развлекательная программа: вечерний концерт-квартирник Гордея Юфкина, «Хороводный рейв. Россия танцующая», занятия по йоге, концерты Стаса Море и Алены Медковой, чтение стихов собственного сочинения на тему «Как я провел эту Тавриду» и свободный микрофон для всех желающих выступить со своими творческими номерами». Также платформа представила иммерсивную фотовыставку, посвященную десяти арт-объектам на территории арт-кластера «Таврида», и открыла новый арт-объект «Доверие» – две руки, а между ними качели, на которых смогли покататься все желающие.

Еще один партнер фестиваля – Всероссийский конкурс «Большая перемена» – собрал своих участников в арт-квартале «Родные-любимые». Для школьников и их родителей прошли насыщенные образовательные и культурные программы, кастинги в крупные проекты, творческие мастер-классы, семейные квизы и командообразующие игры. Родители участников «Большой перемены» посетили мотивационные встречи на темы воспитания современных подростков и взаимоотношений взрослых и детей. С участниками арт-квартала встретились Эвелина Бледанс и ее сын Семен Семин. Вместе с автором песен, исполнителем Стасом Море участники арт-квартала написали гимн «Родных-любимых». На территории фестиваля открыт арт-объект – беседка «Родных-любимых» – с картинами участников арт-квартала и «приветами» из разных городов. Школьники «Большой перемены» выступили на главной сцене вместе с резидентами арт-кластера «Таврида».

Музыкальная программа «Таврида.АРТ» представила не только современную сцену, но и культовые точки российской эстрады. Хедлайнерами фестиваля стали Баста, Лолита и МакSим. Каждый вечер они собирали тысячи людей у главной сцены.

Маршрутом в 90-е стал трибьют «Легенде Тавриды» Игорю Матвиенко на песни его группы «Иванушки International». Любимые хиты резиденты перепели вместе с Александром Ивановым и группой «Рондо», Антоном Токаревым, HARU, Хабибом, группами «Фабрика» и «Корни», детьми-участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» и участниками из ЛДНР.

В честь королевы российского джаза Ларисы Долиной резиденты – Василий Пасечник, Amay (Алена Медкова), Sablev (Глеб Саблев), DMA (Дарья Мокшанова), Marsianna (Марианна Мартиросян) и SayTanya (Татьяна Сайпушева) – устроили шоу «Народный артист», где вместе с любимой певицей исполнили ее песни. Джазу на «Таврида.АРТ» было отведено особое внимание, ведь в этом году отмечается его 100-летие. В концертной программе «Джаз.100» квинтет Игоря Бутмана и арт-ансамбль Тима Дорофеева исполнили хиты золотой коллекции, авторские аранжировки и импровизации. К выступлению присоединились молодые джазмены-резиденты: джаз-ансамбль Sevastopol Jazz Union и артистка из Луганской Народной Республики Виктория Ковалева.

Резиденты «Тавриды» выступали на фестивале сольно и в коллаборации со звездами. В дуэтах спели Лолита и ALLERGIA (Илья Евсюков); МакSим и Belogai (Илья Белогай); «Моя Мишель» и Alexey Tavleev; Александр Иванов, группа «Рондо» и SayTanya (Татьяна Сайпушева); Александр Панайотов и Demidova (Анастасия Демидова); группа «Корни» и Sidorov (Олег Сидоров); группа «Фабрика» и Nansy (Анастасия Белявская); ST и Галя (Галя Петрыкина); Burito и MIRÉ; Ваня Дмитриенко и Nika Dubik.

«Я вырос на песнях МакSим, ее музыка всегда звучала в моем доме. Это был суперважный опыт для меня. Не каждый день выходишь на сцену с хедлайнером фестиваля. В своем творчестве я смогу двигаться более осознанно, опираясь на такой бэкграунд, работу с аудиторией и самой Мариной на сцене», – сказал после выступления с МакSим Belogai.

На фестивале также выступили SHAMAN, Антон Токарев, Александр Панайотов, группа «Макодзеба», Esmi, Тима Акимов, DJ Gretta, DJ Sasha Naiman. В дни «Таврида.АРТ» прошел формат «Народное караоке» с резидентами – Группой Т, Стасом Море, группой «Тишина» и победителями кастинг-платформы «Таврида.АРТ».

Всего в шоу-программе фестиваля было задействовано 757 артистов.

Более 100 танцоров из 7 регионов России сразились в творческих поединках за звание «Короля лезгинки». В батле приняли участие танцевальные коллективы и сольные исполнители из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Северной Осетии и Чечни. По итогам голосования победителями стали Майя Беставашвили из Северной Осетии-Алании и Государственный юношеский ансамбль танца «Башлам» им. Хасана Алиева из Чеченской Республики.

Кастинг-платформа «Таврида.АРТ» провела отборы в Бизнес-школу RMA, Музыкальную академию Ларисы Долиной, Академию Игоря Крутого, Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон», проект Первого канала «Голос», «Ночной контакт» VK, «Музыкальный кастинг «Русской Медиагруппы», «Новая звезда – 2023», DFM Dance Party, радио MAXIMUM, студию-школу Аллы Духовой, Институт Развития Интернета, «Ленту.ру», медиа-проекты «PostNews» и «Ты там был». Серию отборов провели проекты, реализующиеся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В общей сложности – 24 отбора, их итоги будут объявлены после обработки всех материалов.

По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов 35 участников из 23 регионов России и один из Донецкой Народной Республики получили 20 007 000 рублей на реализацию своих проектов. Самый крупный грант – 1 400 000 рублей – получила Софья Мамизерова из Республики Крым. Всего на публичной защите было представлено 256 идей. По итогам грантового конкурса среди руководителей арт-резиденций представители Белгородской и Липецкой областей, а также Республики Карелия получили гранты в размере 1 500 000 рублей.

Завершающим фестиваль событием стало Шоу резидентов «Тавриды», подготовленное совместно партнеров арт-кластера Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters. Шоу стало манифестом молодых творцов против происходящей мировой «культуры отмены» В разных жанрах артисты рассказывали про объединение, силу творчества, силу русского духа, про большую семейную связь, про дружественность и заботу. Зрители услышали цитаты великих произведений Чайковского, Шостаковича, Высоцкого, Цоя и других музыкальных легенд. В видеоряд вошли шедевры изобразительного искусства, а танцевальные и музыкальные номера были основаны на известных сценах и образах из литературных произведений русских классиков. Красивым финалом шоу и вместе с ним и фестивальной программы стало исполнение трека «Ты не один», написанного рэп-исполнителем ST совместно с резидентами арт-кластера «Таврида».

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