Фестиваль «Таврида.АРТ» приглашает дизайнеров одежды заявить о себе на модном показе

Арт-кластер «Таврида» проводит кастинги дизайнеров одежды для участия в фестивале «Таврида.АРТ», который состоится с 15 по 19 августа в Крыму. Творцы смогут презентовать свои работы на показе одежды молодых российских дизайнеров и выставить их для продажи в Арт.Маге. Регистрация на кастинги открыта на сайте tavrida.art.

«Модное шоу – одно их любимых мероприятий фестиваля. Для участия в нем мы выберем 20 самых талантливых дизайнеров, они смогут показать свои коллекции широкой аудитории. И так как «Таврида.АРТ» станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, мы обратим внимание на дизайнеров, продвигающих русский культурный код в своих коллекциях», – рассказывает продюсер арт-кластера Виктория Данилова.

Аксессуары, украшения и одежда, созданные резидентами, будут выставлены в Арт.Маге – ярмарочном пространстве на площадке арт-кластера. В этом году эксклюзивные изделия в нем представят резиденты «Тавриды» и локальные крымские дизайнеры. Посетители смогут приобрести понравившиеся вещи, познакомятся с их создателями, получить консультацию от стилиста в подборе нового образа, посетить мини-показы одежды и аксессуаров, узнать о последних новинках, тенденциях и дизайнерских инновациях. Также ассортимент будет дополнен книгами молодых авторов и предметами интерьера.

Напомним, что регистрация участников на фестиваль «Таврида.АРТ» открыта на tavrida.art.

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