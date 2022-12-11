Фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму признан лучшим проектом в рамках проведения Года культурного наследия народов России

9 декабря в День Героев Отечества состоялось награждение лауреатов Национальной премии «Патриот - 2022». Фестиваль «Таврида.АРТ» стал победителем в номинации «Лучший проект, посвященный проведению в Российской Федерации года культурного наследия народов России».

Награда стала признанием успехов команды арт-кластера и участников Фестиваля «Таврида.АРТ» за создание проекта для творческого самовыражения тысяч молодых людей со всех уголков России. В этом году на Фестиваль приехали свыше 50 тысяч человек из 89 регионов, включая представителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Все вместе они осмысливали, развивали и приумножали уникальное культурное наследие многонациональной страны.

Программа Фестиваля «Таврида.АРТ» в 2022 году включала в себя ярмарку народных промыслов, выставку регионов, корпораций и партнерских организаций «Знакомимся с Россией. Офлайн», театрализованное арт-шествие, фестивали патриотической песни и исторической реконструкции, финал конкурса «Короли лезгинки» и многое другое. Все мероприятия проходили под лозунгами «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь», как манифест молодых творцов против отмены российской культуры.

Премия «Патриот – 2022» состоялась в рамках открытия Всероссийского патриотического форума. Награждение лауреатов прошло в двух городах – в Москве и Санкт-Петербурге. Связующим звеном стал телемост между двумя столицами. В Москве торжество состоялось на площадке «Дома молодёжи» в Центральном выставочном зале «Манеж», а церемония вручения в Санкт-Петербурге прошла в театрально-концертном комплексе «Карнавал» городского Дворца творчества. На награждении также выступили приглашенные артисты.

Организатором форума является программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

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