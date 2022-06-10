Фестиваль «Таврида.АРТ» воссоздаст флот Петра I на берегу Черного моря

Впервые в Крыму в бухте Капсель пройдет фестиваль песчаных фигур, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. На фестивале «Таврида.АРТ», который состоится с 15 по 19 августа, будут воздвигнуты скульптуры из песка, олицетворяющие победы, великие свершения и флотилию первого российского императора. Уникальную экспозицию можно будет увидеть только во время проведения фестиваля. Проект будет организован совместно с Российским военно-историческим обществом.
Десять профессиональных скульпторов мирового уровня, многократные чемпионы мира, призеры международных конкурсов и фестивалей по песчаной, ледовой, снежной скульптуре в России и за рубежом, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса построят к фестивалю «Таврида.АРТ» десять песчаных фигур. На создание экспозиции уйдет около двух недель. Специальные формы-опалубки для инсталляций будут изготовлены в Москве и Санкт-Петербурге, а после перевезены на площадку фестиваля в Крым. Здесь из тысячи кубометров крымского песка скульпторы создадут фигуры высотой не менее 4 метров.
«Для нас невероятно важно, что в знаковый для всей России год, посвященный празднованию 350-летия Петра I, мы принимаем участие в таком потрясающем проекте! Для того, чтобы его организовать, мы отказались принять участие в европейских проектах, ведь это будет первый фестиваль песчаных скульптур в Крыму с участием скульпторов такого высокого класса, – рассказывает соорганизатор фестиваля песчаных фигур Алена Петрова, которая также является исполнительным директором Санкт-Петербургского общества содействия культуры массовых мероприятий «Алые паруса». – Кстати, интересно, что целью первого похода Петра I был выход к Черному морю. Этим летом на его берегу выстроится целая песчаная флотилия кораблей! Фестиваль, безусловно, станет знаковым событием на карте летнего Крыма».
К празднованию 350-летия со дня рождения Петра I на «Таврида.АРТ» также пройдет Всероссийский фестиваль исторической реконструкции. Участники воссоздадут важнейшие периоды истории России: от Древней Руси до начала XIX века. В программе мероприятия – зрелищный показ армии, воинского уклада, быта, творчества, образования и культуры народов России.
Напомним, что регистрация участников на фестиваль «Таврида.АРТ» открыта на сайте tavrida.art.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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